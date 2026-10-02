Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri mevkisinde tehlikeli sürüş yapan bir motosiklet sürücüsü, jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu yakalandı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, trafikte 302 kilometre hıza ulaşan sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı.

Seyir halindeyken tek teker üzerinde ilerleyen ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren şahıs, bu anları kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Otoyol Jandarma ekipleri harekete geçerek sürücünün kimliğini tespit etti.

EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından yakalanan motosiklet sürücüsüne, tespit edilen çoklu trafik ihlalleri nedeniyle toplam 331 bin lira idari para cezası kesildi. Söz konusu idari cezanın yanı sıra, şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

TRAFİKTEKİ AĞIR İHLALLERİN HUKUKİ SONUCU NEDİR?

Türk Ceza Kanunu kapsamında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçu, kişilerin hayatını, sağlığını veya malvarlığını tehlikeye atacak şekilde araç sevk ve idare edenlere yönelik yaptırımlar öngörüyor. Uygulanan 331 bin liralık idari para cezası ise, hız sınırının aşılması, tehlikeli şerit değiştirme ve trafiği kasten tehlikeye sokma gibi birden fazla ihlalin birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor.