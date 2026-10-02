Alanya’nın Oba Mahallesi’nde bulunan Metro Kavşağı’nda otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, Oba Mahallesi Metro Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletiyle kavşak yönünde ilerleyen sürücü, henüz netlik kazanmayan bir nedenle otomobille çarpıştı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için tahkikat başlatıldı.