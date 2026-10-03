Spor bültenlerinin aktardığı verilere göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA

Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı ekip, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak gruptaki puan hasretini sürdürdü.

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Kevin De Bruyne'nin attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Belçika, 59. dakikada yine De Bruyne ve 76. dakikada oyuna sonradan giren Romelu Lukaku'nun golleriyle farkı üçe çıkardı. Belçika hücumlarında Lukebakio'nun iki şutu ise direkten döndü.

MİLLİ TAKIMDA KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ VE CEZALAR

Teknik Direktör Vincenzo Montella, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün yerine orta sahada İsmail'e şans verirken, Bartuğ'u ilk 11'de sahaya sürerek genç oyuncuya ilk A Milli formasını giydirdi. Maçın en çok çabalayan isimlerinden biri olan Arda Güler, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve 5 Ekim'de oynanacak İtalya maçında forma giyme şansını kaybetti. Öte yandan, 66. dakikada oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, tribündeki Türk taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

ULUSLAR A LİGİ'NDE TÜRKİYE'Yİ NE BEKLİYOR?

Türkiye'nin tarihinde ilk kez yükseldiği ve Avrupa'nın en üst düzey takımlarının yer aldığı Uluslar A Ligi, sert rekabetiyle dikkat çekiyor. Fransa ve İtalya mağlubiyetlerinin ardından Belçika deplasmanından da eli boş dönen Ay-Yıldızlılar, 1. Grup'ta henüz puanla tanışamadı. Milli takımın bu gruptaki gidişatını belirleyecek bir sonraki kritik sınavı, 5 Ekim'de İtalya'ya karşı oynanacak dış saha mücadelesi olacak.