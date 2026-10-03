Mısır'ın batısında yer alan Ebu Tartur Platosu'nda gerçekleştirilen paleontolojik çalışmalarda, milyonlarca yıl öncesine dayanan deniz canlısı fosilleri keşfedildi. Kahire Üniversitesi'nden paleontolog Tarek Yassin öncülüğündeki ekip, kireç taşı ve fosfat bakımından zengin Sahra Çölü bölgesinde en az yedi farklı köpek balığı türüne ait diş kalıntıları tespit etti.

Cretaceous Research adlı uluslararası bilim dergisinde yayımlanan bulgulara göre, bölgedeki fosforit katmanları detaylı şekilde incelendi. Araştırmacılar, ilk saha çalışmalarında iki köpek balığı türünü tanımladıktan sonra, bölgede daha önce kaydı olmayan beş yeni türe ait 14 diş daha buldu. Keşfedilen dişlerin uzun, dar, geniş yüzeyli ve kavisli olmak üzere farklı formlara sahip olduğu aktarıldı.

SAHRA ÇÖLÜ NASIL DENİZ OLDU?

Günümüzden 145 ila 66 milyon yıl öncesini kapsayan Kretase Dönemi'nde, küresel sıcaklıkların yüksek olması ve kutuplarda buzul bulunmaması sebebiyle Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmı sular altındaydı. Yassin ve ekibinin çalışmaları, bugünün kurak çölünün o dönemde besin zinciri açısından son derece zengin bir deniz şelfi olduğunu gösteriyor.

TÜRLER AYNI DÖNEMDE Mİ YAŞADI?

Araştırmayı yürüten bilim insanları, bölgedeki tortul birikiminin az olması nedeniyle fosfat katmanının dar bir zaman dilimini yansıttığını bildirdi. Buna karşın, tespit edilen yedi farklı köpek balığı türünün tam olarak aynı zaman aralığında birlikte yaşayıp yaşamadığına dair kesin bir kanıtın henüz bulunmadığı vurgulandı.