Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, basında yer alan haberlere ve operasyonlara çok sert sözlerle tepki gösterdi. Yargıya olan inancını vurgulayan Böcek, "Hayatlarını ve itibarlarını bir haber başlığına indirgeyenlere itirazım var" dedi.

Antalya'da yürütülen soruşturmalar ve ardından gelen tutuklama kararıyla görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, kamuoyuna yansıyan haberler ve iddialar karşısında sessizliğini bozdu. 32 yıldır kente hizmet ettiğini belirten Böcek, oy veren vermeyen herkesin başkanı anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı. Böcek, bugüne kadar üstlendiği tüm görevlerde sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinin altını çizerek, "Hakkımda söylenenlerin ve oluşturulmak istenen algının aksine yaşamım boyunca attığım her adımda bu bilinci taşıdım" ifadelerini kullandı.

ASILSIZ İDDİALAR VE İTİBARSIZLAŞTIRMA OPERASYONU

Basında yer alan haberlerin ve art arda servis edilen iddiaların turizmcileri ile iş insanlarını itibarsızlaştırmayı amaçladığına dair ciddi bir kanaat oluştuğunu dile getiren Muhittin Böcek, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonlara ve gözaltı kararlarına tepki gösterdi. Soruşturma kapsamında 20 kişinin hedef alınmasının üzücü olduğunu belirten Böcek, basındaki "Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 4. dalga operasyon" şeklindeki ifadelere yönelik şunları kaydetti: "Bu nasıl bir kin, nefret, hazımsızlıktır ki böyle haberler yaparsınız? Yıllarca Antalya'mıza, ülkemize, kamuya ve turizme hizmet etmiş insanların hayatlarının ve itibarlarının bir haber başlığıyla peşin bir yargıya indirgenmesine itirazım var."

BELEDİYE BABAMIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL, AİLEMİN ADI HİÇBİR YERDE YOK

Açıklamalarında mal varlığı ve belediye yönetimiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren tutuklu başkan, kurumun şahsına ait olmadığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi'nin babasının malı olmadığını, kapısında Türkiye Cumhuriyeti yazdığını belirten Böcek, ailesinin isminin hiçbir cadde veya sokakta yer almadığını söyledi. Sadece eğitime katkı amacıyla yapılan bir liseye adının verildiğini hatırlatan Böcek, "2152 okul içerisinde 1. sıra hayırseveri olan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'miz vardır. Ben başkan olduğumda doğan çocuklarımız bugün 32 yaşındadır" dedi.

Süreçle ilgili olarak devletin ve adli makamların görevini layıkıyla yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirten Muhittin Böcek, Antalya'da görev yapan valiler ve tüm kurumlarla geçmişte uyum içinde çalıştıklarını hatırlattı.

Kentin binlerce kişiye istihdam sağlayan iş insanları ve turizmcilerinin vergilerini düzenli olarak ödediğini belirten Böcek, her türlü meselenin hukuk önünde hesabının verileceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.