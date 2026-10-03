Samsung Galaxy S26 serisi, Şubat ayındaki lansmanının ardından Türkiye pazarında hızlı bir fiyat artışı grafiği çiziyor. Küresel çapta uygulanan fiyat güncellemelerinin iç pazara yansıması sonucunda, serinin tüm modelleri son iki hafta içerisinde ikinci kez zam gördü.

Samsung'un resmi satış kanallarında yayımlanan yeni listelere göre, cihazların etiketlerinde 6 bin lira ile 13 bin lira arasında değişen artışlar meydana geldi.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ VE ARTIŞ ORANLARI

Yapılan son düzenlemeyle serinin giriş modeli olan 12/256 GB versiyonlu Galaxy S26'nın fiyatı 77 bin 999 TL'den 86 bin 999 TL'ye çıktı. Bu model, yüzde 11,54 ile oransal olarak en yüksek zammı alan cihaz oldu ve fiyatı 9 bin TL arttı.

Aynı depolama ve RAM kapasitesine sahip Galaxy S26+ modelinin fiyatı 97 bin 999 TL'den 103 bin 999 TL'ye yükseldi. Yüzde 6,12 oranında artış gören bu cihazda 6 bin TL'lik bir fark oluştu. Serinin en donanımlı seçeneği olan Galaxy S26 Ultra ise yüzde 10,83'lük artışla 119 bin 999 TL'den 132 bin 999 TL seviyesine ulaştı. Ultra modelindeki toplam artış 13 bin TL olarak kayıtlara geçti.

ÜST SEGMENT CİHAZLARDA FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI

Küresel teknoloji pazarındaki maliyet artışları ve yerel piyasalardaki kur dalgalanmaları, amiral gemisi akıllı telefonların fiyat etiketlerinde kısa süreli değişimlere neden oluyor. Tüketicilerin bütçe planlamasını zorlaştıran bu iki haftalık periyottaki hızlı güncellemeler, teknoloji alışverişlerinde karar verme sürecini doğrudan etkiliyor. Üst segment cihazlara erişim maliyetinin hızla yükselmesi, kullanıcıları alternatif finansman yöntemlerine veya orta-üst segmentteki alternatif modellere yönlendiriyor.