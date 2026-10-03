Açıklanan son verilere göre, Türkiye otomotiv pazarında eylül ayı satış rakamları belli oldu. Genel pazar hacminde daralma yaşanırken, yerli otomobil üreticisi Togg'un eylül ayındaki performansı öne çıktı.

Eylül ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 196.76 oranında artıran Togg, toplam 6 bin 692 adet araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu satış hacmiyle marka, eylül ayını Renault'nun hemen ardından ikinci sırada tamamladı.

PAZAR DARALIRKEN SATIŞLAR NASIL ETKİLENDİ?

Ocak-Eylül dönemini kapsayan yılın ilk 9 ayında ise Türkiye genelinde toplam otomobil pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.45 oranında küçüldü. Geçtiğimiz yıl 742 bin 687 adet olan toplam satış rakamı, bu yılın aynı döneminde 627 bin 977 adede geriledi.

Sektördeki genel küçülme eğilimine karşın Togg, yılın ilk 9 ayında satışlarını yüzde 60.5 oranında artırmayı başardı. Toplamda 37 bin 426 adetlik satış rakamına ulaşan yerli üretici, Türkiye genelindeki toplam otomobil satışlarında beşinci sıraya yerleşti.