Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların yakından takip ettiği eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacak. Açıklanacak yeni veri, yılın ikinci yarısındaki ekonomik gidişatı ve tüketici fiyatlarındaki değişimi göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

TÜİK'in bildirdiğine göre, bir önceki ay olan ağustosta tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 oranında artmıştı. Aynı dönemde yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 seviyesinde kaydedilmişti. Kurumun paylaştığı verilere göre ağustos ayında TÜFE, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 22,07, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 31,79 yükselmişti.

YIL SONU BEKLENTİLERİ İÇİN KRİTİK VERİ

Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı raporu, sadece aylık fiyat değişimini değil, aynı zamanda yılın son çeyreğine girerken enflasyonun ana eğilimini de ortaya koyacak. Yıllık enflasyon hedeflerine ulaşılıp ulaşılamayacağına dair projeksiyonlar ve piyasa beklentileri, bu yeni verinin ardından yeniden şekillenecek.