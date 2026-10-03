Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, koronavirüs salgını sürecinde fiilen çalıştığı halde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri eksik bildirilen çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Uzman İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, bir vakıf üniversitesinde görevli doktor öğretim üyesinin açtığı hizmet tespiti davası çalışan lehine sonuçlandı.

Akademisyen, 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi eğitim vererek mesaisini kesintisiz sürdürdüğünü ancak SGK kayıtlarında günlerinin eksik gösterildiğini belirterek yargı yoluna başvurdu. İş Mahkemesi, sunulan ders kayıtları ve bilirkişi raporlarını inceleyerek eksik bildirilen 189 günlük sürenin hizmete eklenmesine hükmetti.

İSTİNAF VE YARGITAY SÜRECİ

İlk derece mahkemesinin kararının ardından üniversite yönetimi ve SGK dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan incelemelerde akademisyenin fiili çalışmasının sabit olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Ardından Yargıtay'a taşınan dosyada, 10. Hukuk Dairesi itirazları reddederek 189 günlük eksik prim tescilini kesin olarak onadı.

BU KARAR ÇALIŞANLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kesinleşen bu yargı kararı, pandemi döneminde uzaktan çalışmaya geçirilen ancak işverenleri tarafından primleri eksik yatırılan kişiler için önemli bir hukuki dayanak oluşturuyor. Benzer mağduriyeti yaşayan çalışanlar, emsal karar sayesinde geriye dönük hizmet tespiti davası açarak eksik prim günlerini telafi etme imkanına sahip olabilecek.