Mersin Otogarı'nda cep telefonu uygulaması üzerinden yabancı uyruklu yolcu alan bir taksi sürücüsü, otogarda görev yapan diğer taksiciler tarafından engellendi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, araç içi kamerasına yansıyan olayda taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Olay, otogara yolcu bırakan bir taksicinin dijital sistem üzerinden yeni bir çağrı kabul etmesiyle başladı. Durumu fark eden otogar durak taksicileri, aracın etrafını sararak sürücünün hareket etmesini engellemek istedi. Sürücü, "Uygulamadan aldım abi. Plakam burada, kurallara uymuyorsam gidin şikayet edin" sözleriyle kendini savundu.

UYGULAMA TARTIŞMASI FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otogar taksicilerinden birinin aracın açık camından içeri uzanarak, "Artistlik yapma, benim canımı sıkma!" diyerek sürücüyü tehdit ettiği duyuldu. Taksicinin aracında müşteri bulunduğunu söylemesine rağmen gerginlik yatışmadı. Kaportaya vurulması ve yüksek sesli tartışmalar, arka koltukta oturan yabancı uyruklu çifti tedirgin etti.

DİJİTAL VE GELENEKSEL SİSTEM ÇATIŞMASI

Türkiye genelinde ulaşım sektöründe dijital uygulamalar ile geleneksel durak sistemleri arasındaki rekabet, yasal sınırların tam netleşmemesi nedeniyle zaman zaman bu tür gerginliklere yol açıyor. Özellikle otogar ve havalimanı gibi kapalı durak alanlarında, dışarıdan gelen taksilerin uygulama üzerinden yolcu alması durak esnafı tarafından kural ihlali olarak değerlendiriliyor.

Yaşanan gerginlik sırasında durumu kendi hataları sanan turistlerin, ellerini birleştirerek defalarca İngilizce "Sorry" (Özür dilerim) demesi dikkat çekti. Olay anı, taksinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.