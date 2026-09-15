Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 12,9 milyar TL fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar TL açık veren bütçe tablosunda, bir aylık süreçte belirgin bir değişim kaydedildi.

Söz konusu ayda bütçe gelirleri 1 trilyon 654,9 milyar TL seviyesine ulaşırken, giderler 1 trilyon 642,1 milyar TL olarak hesaplandı. Faiz dışı harcamaların 1 trilyon 445 milyar TL olduğu ağustos ayında, faiz dışı fazla ise 209,9 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

8 AYLIK AÇIK NE KADAR OLDU?

Yılın ilk sekiz ayını kapsayan ocak-ağustos dönemine bakıldığında ise bütçe dengesinin 1 trilyon 308,1 milyar TL açık verdiği bildirildi. Bu dönemde toplam gelirler 10 trilyon 854,7 milyar TL, giderler ise 12 trilyon 162,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sekiz aylık süreçteki faiz dışı giderler 10 trilyon 174,6 milyar TL olurken, faiz dışı fazla 680 milyar TL olarak aktarıldı.

OVP HEDEFLERİYLE UYUM NASIL?

Bütçenin ağustos ayında fazlaya geçmesine rağmen, sekiz aylık kümülatif açığın 1 trilyon liranın üzerinde seyretmesi makroekonomik dengeler açısından yakından takip ediliyor. Kısa süre önce kamuoyuyla paylaşılan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı sonu bütçe açığı tahmini 2,6 trilyon TL olarak belirlenmişti. Yılın geri kalanındaki harcama ve gelir eğilimlerinin, belirlenen bu uzun vadeli hedeflere ulaşmada temel belirleyici olacağı öngörülüyor.