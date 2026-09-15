Antalya'nın Kepez ilçesinde bir oto galeriyi hedef alan ve milyonlarca liralık hasara neden olan kundaklama olayının failleri emniyet güçlerince yakalandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işletme, 12 Eylül gecesi saat 22.00 sularında ateşe verilmişti.

Olayın ardından polise başvuran iş yeri sahibi A.I., verdiği ifadede saldırının arka planına dair çarpıcı bilgiler aktardı. İddiaya göre, 1 Ağustos tarihinde yurt dışı kaynaklı iki farklı numaradan aranan A.I., kendisini 'Robin Dalton' olarak tanıtan bir kişi tarafından "Sokağın hakkını verin" sözleriyle tehdit edildi. Emniyet birimlerinin yaptığı teknik incelemelere göre, aramaların yapıldığı numaralardan birinin 'Daltonlar' adlı organize suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edildi. Yaşanan kundaklama eylemi sonucunda galeride bulunan üç araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, işletmenin toplam zararının 17-18 milyon TL civarında olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLER NASIL TESPİT EDİLDİ?

Şikayet üzerine harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Yürütülen soruşturma neticesinde saldırıyı planlayan ve uygulayan kişilerin M.N.U. (15), S.K. (14), T.B.T. (20) ile Y.C.G. (25) olduğu belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan emniyet güçleri, yaşları küçük olan şüpheliler M.N.U. ve S.K.'yı Bursa'da yakalayarak Antalya'ya getirdi. İstanbul'da düzenlenen baskınla gözaltına alınan T.B.T.'nin saklandığı adreste yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca, balistik yelek, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ NEDEN ÇOCUKLARI KULLANIYOR?

Son dönemde organize suç örgütlerinin, adli yaptırımların daha esnek olması nedeniyle silahlı eylem ve kundaklama gibi olaylarda 18 yaş altı çocukları taşeron olarak kullandığı biliniyor. Kamuoyuna yansıyan bu genel durum, Kepez'deki kundaklama olayında 14 ve 15 yaşındaki iki şüphelinin eylemci olarak seçilmesiyle bir kez daha gözler önüne serildi.

İstanbul'da yakalanan T.B.T.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Antalya'ya sevk edileceği açıklandı. Olaya karıştığı tespit edilen dördüncü şüpheli Y.C.G.'nin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi ve hakkında arama çalışmaları sürüyor.