Türkiye'deki toplam ödeme kartı sayısının 476 milyona ulaşmasıyla artan güvenlik risklerine karşı, kredi kartı şifrelerinde basit kombinasyonlar kullanan tüketicilere uyarı yapıldı.

Sabah'ın aktardığına göre, dolaşımdaki 151 milyonu aşkın kredi kartıyla İspanya'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'nın en büyük kartlı ödeme pazarı oldu. Bu büyüme, dijital dolandırıcıların da odak noktasını Türkiye'ye çevirmesine neden oldu. Sosyal medya üzerinden kolayca tespit edilebilen doğum yılları veya '0000' gibi tekrarlayan ardışık şifrelerin büyük bir güvenlik açığı oluşturduğu belirtiliyor. Güvenliğin ilk adımının, kişisel bilgilerle eşleşmeyen zor kombinasyonlar seçmekten geçtiği ifade ediliyor.

KARTINIZI KASADA GÖREVLİYE TESLİM ETMEYİN

Fiziksel alışverişlerde yapılan temel hataların başında kartın ödeme sırasında elden bırakılması geliyor. Kartın kısa süreliğine bile olsa görüş alanından çıkması, bilgilerin kopyalanma riskini artırıyor. Tüketicilerin temassız işlemleri bizzat yapması ve POS cihazı ekranındaki tutarı fiş ile karşılaştırması tavsiye ediliyor. Ayrıca 'bağlantı koptu' gerekçesiyle talep edilen ikinci çekim işlemlerinden önce, mutlaka mobil bankacılık üzerinden hesap hareketleri kontrol edilmeli ve şüpheli durumlarda banka ile iletişime geçilmeli.

ATM KARTI YUTARSA NE YAPILMALI?

ATM arızalarında kartın makine içinde kalması durumunda, cihazın başından ayrılmamak büyük önem taşıyor. Kullanıcıların doğrudan bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kartı anında işleme kapatması gerekiyor. Çevrimiçi alışverişlerde ise asıl kart bilgilerini paylaşmak yerine, limiti harcama tutarı kadar belirlenmiş sanal kartların kullanılması siber saldırılara karşı temel koruma sağlıyor. Bankacılık uygulamalarındaki anlık bildirimlerin sürekli açık tutulması da bilgilenme dışı harcamalara anında müdahale edilmesine olanak tanıyor.

YURT DIŞI KULLANIMLARINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Yabancı ülkelerde yapılan harcamalarda harcamanın önce dolara, ardından Türk Lirasına çevrilmesi ekstra kur farkı ödenmesine yol açabiliyor. Bu durumu önlemek için seyahate çıkmadan önce bankadan yabancı para birimi cinsinden ekstre talep edilmesi öneriliyor. Seyahat dönüşünde ilk iş olarak mobil uygulama üzerinden kartın yurt dışı işlemlerine kapatılması, sınır ötesi kopyalama vakalarının önüne geçiyor. Herhangi bir kayıp veya çalınma durumunda ise zaman kaybetmeden kartın dondurulması ve iptal işlemleri için müşteri hizmetlerine başvurulması gerekiyor.