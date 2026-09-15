Adana'da yaşayan Sefalet Verani'nin Ocak 2026'da hak kazandığı SGK emekliliği, eski işvereninin vergi kaçakçılığı ve sahte evrak düzenlediği gerekçesiyle Ağustos ayında iptal edildi. Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılan inceleme sonucunda, Verani'ye ödenen maaşların iadesi için yasal faiziyle birlikte 158 bin 300 TL borç çıkarıldı.

Sefalet Verani'nin aktardığına göre, 2014 yılında Adana Metal Sanayi sitesindeki bir firmada işe başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda SGK'ya başvurarak doğum borçlanması yapan kadına, 58 yaş ve 3600 gün hizmet şartını sağladığı gerekçesiyle 20 bin TL yaşlılık aylığı bağlandı. 20 Temmuz'da ilk maaşını alan Verani, Ağustos ayında kurumu tarafından gönderilen tebligatla prim günlerinin silindiğini öğrendi.

1057 PRİM GÜNÜ FİİLİ ÇALIŞMAYA DAYANMADIĞI İÇİN SİLİNDİ

SGK'nın resmi yazısına göre, 5510

Sayılı Kanunun Geçici 81C/BD maddesi kapsamında bağlanan aylık, 09.02.2026 tarihli denetim raporuna istinaden durduruldu. Raporda, 01.01.2015 ile 26.05.2015 arasındaki 144 gün ve 06.03.2017 ile 30.06.2020 arasındaki 913 gün olmak üzere toplam 1057 günlük hizmetin fiili çalışmaya dayanmadığı tespit edildi. Tahsis talep tarihinde 3626 gün hizmeti bulunan kadının geçerli prim gün sayısı 2599'a düşürüldü.

SAHTE SİGORTA DENETİMLERİ EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLİYOR?

SGK, işverenlerin vergi kaçırma veya sahte sigortalılık usulsüzlüklerine karşı geriye dönük sıkı denetimler uyguluyor. Kurum müfettişlerince tespit edilen şüpheli işyeri kayıtları iptal edildiğinde, o dönemde SGK'ya bildirilen çalışanların prim günleri de sistemden siliniyor. Bu durum, emeklilik şartlarını kaybeden vatandaşların aldıkları maaşları yasal faiziyle kuruma iade etmesine ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcuyla karşılaşmasına yol açabiliyor.

ŞAHİTLERLE HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAK

Yüzde 60 engelli raporu bulunan ve emekli olabilmek için komşularından borç alarak doğum borçlanması yaptığını belirten Verani, iş yerinde fiilen çalıştığını 10 şahitle ispatlayabileceğini ifade etti. İşverenin hatasının faturasının kendisine kesildiğini savunan mağdur kadın, iptal kararı sonrası GSS borcu nedeniyle bir aydır ilaçlarını alamadığını aktardı. Verani, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hem işvereni hem de SGK hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.