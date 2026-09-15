Manavgat ilçesine bağlı Side ve Sorgun sahillerinde nisan ayında başlatılan kırmızı LED aydınlatma projesi ilk sezonunu başarıyla tamamladı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve DEKAFOK

Kıyı Koruma Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama sayesinde, 95 yuvadan çıkan 5 bin 500'den fazla caretta caretta yavrusu yönünü kaybetmeden denize ulaşmayı başardı.

Yaklaşık 1 kilometrelik sahil bandında uygulanan sistem, sokak aydınlatmalarındaki sarı ve beyaz parlak ışıkların özel kırmızı LED armatürlerle değiştirilmesini kapsıyor. Proje kapsamında trafik emniyeti ve sürüş güvenliği standartları da korunarak, insan ihtiyaçları ile doğa koruma dengesinin sağlanabileceği bir model oluşturuldu.

KIRMIZI IŞIK YAVRULARI NASIL KORUYOR?

Deniz kaplumbağası yavruları yumurtadan çıktıklarında, denize ulaşmak için ay ışığının sudaki yansımasını referans alıyor. Sahil şeridindeki yapay beyaz ve sarı ışıklar yavruların yönlerini şaşırarak karaya yönelmelerine, yuvalama alanlarından uzaklaşarak yaşamlarını yitirmelerine yol açıyor. Kırmızı LED ışıkların özel dalga boyu ise kaplumbağaların doğal yönelimini bozmuyor ve yavruların sadece ay ışığını takip ederek güvenle suya ulaşmasını sağlıyor.

HER BİN YAVRUDAN SADECE BİRİ BÜYÜYEBİLİYOR

DEKAFOK

Başkanı Seher Akyol'un bildirdiğine göre, doğaya karışan her 1.000 yavrudan yalnızca 1 tanesi erişkinliğe ulaşabiliyor. Bu istatistik göz önüne alındığında, kurtarılan 5 bin 500 yavrunun türün devamlılığı için kritik bir eşik olduğu ifade ediliyor. Akyol, elde edilen başarılı sonuçların ardından AEDAŞ ile koruma protokolü imzaladıklarını ve projenin diğer kıyı bölgelerine de örnek olmasını hedeflediklerini aktardı.

AEDAŞ

Genel Müdürü İlkay Baydar ise yapılan açıklamada, sahil hattındaki aydınlatma ihtiyacını ortadan kaldırmadan sadece ışığın niteliğini değiştirdiklerini belirtti. Baydar, bu sayede hem bölgedeki ulaşım güvenliğini sağladıklarını hem de ekolojik dengeyi koruyan sürdürülebilir bir model yarattıklarını vurguladı.