Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "tarladan markete fiyat yolculuğu" soruşturması kapsamında 22 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Soruşturma dâhilinde 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, toplam 109 iş yeri ve ikamette arama çalışmaları yürütülüyor. Operasyonun, yaş sebze ve meyve piyasasında haksız kazanç sağlayan şebekelere yönelik olduğu aktarıldı.

FİYATLAR NASIL MANİPÜLE EDİLDİ?

Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarının ortak veri analiziyle hazırlanan raporlar doğrultusunda 1.029 çiftçinin beyanı incelendi. Elde edilen bulgulara göre, hallerdeki büyük tedarikçi firmalar piyasadaki hâkimiyetlerini kötüye kullanarak ürün arzını kasten düşük gösterdi. Sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek maliyetleri gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösteren firmaların, bu yöntemle raf fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edildi.

HANGİ SUÇLARDAN İŞLEM YAPILIYOR?

Şüpheliler hakkında fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yasal süreç başlatıldı. Bakan Gürlek, üreticinin emeği ve tüketicinin bütçesi üzerinden haksız kazanç elde edilmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

ALANYA VE ANTALYA'DAN GÖZALTI VAR MI?

Adalet Bakanlığı, operasyonun yürütüldüğü 22 ilin adını açıklamadı. Bu nedenle Antalya'nın ya da Alanya'nın listede olup olmadığı şu aşamada bilinmiyor; bakanlığın paylaştığı bilgide yalnızca il sayısı, aranan adres sayısı ve şüpheli sayısı yer alıyor.

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor, aramalar da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor. İllerin tek tek duyurulup duyurulmayacağı henüz belli değil.

PEKİ SORUŞTURMA ALANYA'YI NEDEN İLGİLENDİRİYOR

Dosyanın merkezinde Hal Kayıt Sistemi ile Çiftçi Kayıt Sistemi verileri ve müstahsil makbuzları bulunuyor. Yani inceleme, yaş sebze ve meyvenin üreticiden çıkıp markete ulaşana kadar izlediği yolu kapsıyor.

Antalya, Türkiye'nin başlıca yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri. Alanya'da da seracılık ve narenciye üretimi önemli bir geçim kaynağı. Bölgedeki üreticinin ürünü de aynı hal ve tedarik zinciri üzerinden piyasaya giriyor.

Bakanlığın açıklamasına göre gözaltı kararları üreticilere değil, hallerin büyük tedarikçisi konumundaki dağıtıcı firmaların yöneticilerine yönelik. Soruşturmada, bu firmaların arzı düşük gösterip maliyeti yüksek göstererek fiyatları yukarı çektiği ileri sürülüyor.

Bu iddialar doğrulanırsa tablodan etkilenen taraflardan biri de tarlada emeği karşılığını alamayan üretici oluyor. Analiz sonuçları ve soruşturmanın seyri, üretim bölgelerinde yakından izlenecek konular arasında.