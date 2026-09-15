Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz'un açıklamalarına göre, 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde kentin en önemli 5 turizm pazarının 4'ünde ciddi bir gerileme kaydedildi. Almanya ve İngiltere gibi ana pazarlardaki düşüş ivmesine, son yıllarda yükselişe geçen Polonya ile Hollanda'nın da eklenmesi sektörde endişeye yol açtı.

Yavuz'un paylaştığı verilere göre, geçen yıla kıyasla azalan 672 bin ziyaretçinin kişi başı ortalama 750-800 avro harcama potansiyeli dikkate alındığında, kentin turizm gelirindeki olası kayıp yarım milyar avro civarında hesaplanıyor. İlk 30 kaynak pazarın 26'sında düşüş görülürken, yalnızca Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Özbekistan'dan gelen turist sayısında toplam 48 bin kişilik artış yaşandı. Buna karşılık gerileyen 26 pazardaki toplam kayıp 640 bin kişiye ulaştı ve net kayıp 592 bin kişi olarak belirlendi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ TEMEL NEDENLER NELER?

Turizmde 2022-2024 yıllarını güçlü büyüme, 2025'i duraklama ve 2026'yı gerileme dönemi olarak tanımlayan Yavuz, Avrupa pazarındaki daralmanın birden fazla etkene dayandığını aktardı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kaynak ülkelerdeki ekonomik baskılar süreci etkilese de, asıl belirleyici unsurun Antalya'daki ürün-fiyat dengesine yönelik değer algısındaki bozulma olduğu vurgulandı.

Araştırmalar, 2026'nın ilk yarısında Avrupa genelinde uluslararası ziyaretçi sayısının yüzde 5, geceleme sayısının ise yüzde 4,8 arttığını gösteriyor. Bu istatistikler, Avrupalı turistlerin seyahat etmekten vazgeçmediğini, ancak İspanya, Yunanistan, İtalya ve Portekiz gibi Akdeniz çanağındaki rakip destinasyonlara yöneldiğini ortaya koyuyor.

FİYAT ALGISI VE REKABET GÜCÜ NASIL KORUNABİLİR?

Turistlerin tatil kararlarını alırken sadece otel veya paket tur fiyatlarına değil, destinasyon genelindeki toplam harcama bütçesine odaklandığı belirtiliyor. Havalimanındaki su fiyatından taksi tarifesine ve ören yeri giriş ücretlerine kadar karşılaşılan tüm maliyetler, Türkiye'nin pahalılaştığı yönündeki algıyı doğrudan şekillendiriyor. Dijital mecralarda hızla yayılan olumsuz deneyimler, potansiyel ziyaretçilerin rotalarını daha ekonomik gördükleri Mısır'a veya farklı deneyimler sunan Yunanistan ile İspanya'ya çevirmesine neden oluyor.

Eylül ayı itibarıyla ortaya çıkan bu tablonun sektör için açık bir uyarı niteliği taşıdığı ifade ediliyor. Antalya'nın rekabet gücünü yeniden kazanabilmesi için fiyat-fayda dengesinin rakip ülkelerdeki gerçek paketlerle kıyaslanarak analiz edilmesi, sadece deniz-kum-güneş konseptine bağlı kalınmadan sürdürülebilir misafir memnuniyetine ve hizmet kalitesine odaklanılması gerekiyor.