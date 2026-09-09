Altın fiyatları 9 Eylül 2026 Çarşamba günü hem küresel piyasalardaki hareketlilik hem de döviz kurundaki seyirle yatırımcıların gündeminde. Saat 10.00 itibarıyla ons altın 4.400,14 dolar seviyesinde bulunurken, gram altının alış fiyatı 6.859,151 TL, satış fiyatı ise 6.860,102 TL olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda doların zayıflaması altını desteklerken, yatırımcıların ABD'den gelecek enflasyon verileri ve para politikasına ilişkin beklentileri yakından izlediği görülüyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR

Türkiye'de düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda yaygın olarak tercih edilen çeyrek altın, saat 10.00 itibarıyla alışta 10.974,64 TL, satışta 11.216,27 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altında ise alış fiyatı 21.880,69 TL, satış fiyatı 22.432,53 TL olarak kaydedildi. Fiziki altın piyasasında alış ve satış arasındaki fark; piyasa koşulları, ürünün türü, işçilik ve satıcının fiyatlama politikası gibi unsurlara bağlı olarak değişebiliyor.

CUMHURİYET, ATA VE ZİYNET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45.337 TL, satış fiyatı 46.023 TL düzeyinde. Gremse altın alışta 109.815 TL, satışta 111.204 TL'den fiyatlanırken, Ata altının alış fiyatı 44.881 TL, satış fiyatı 45.421 TL olarak kaydedildi. Ziynet altında ise alış fiyatı 43.898,57 TL, satış fiyatı 44.727,87 TL seviyesinde bulunuyor. Altın türleri arasında ağırlık, saflık ve basım özellikleri farklılaştığı için yalnızca etiket fiyatına bakılarak doğrudan karşılaştırma yapılmaması önem taşıyor.

BİLEZİK FİYATLARI DA YAKINDAN İZLENİYOR

Takı ve tasarruf amacıyla tercih edilen bileziklerde ayar farkı fiyatların belirlenmesinde temel unsurlardan biri. 14 ayar bilezik gramının alış fiyatı 3.729,65 TL, satış fiyatı 4.954,39 TL olurken; 18 ayar bilezik gramı alışta 4.684,17 TL, satışta 5.485 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gramında ise alış fiyatı 6.204,93 TL, satış fiyatı 6.421,74 TL olarak belirtiliyor. Kuyumcularda işçilik maliyetleri nedeniyle aynı ayardaki ürünlerde dahi nihai satış fiyatları farklılaşabiliyor.

GRAM ALTIN FİYATI NASIL OLUŞUYOR?

Türkiye'deki gram altın fiyatının temelinde uluslararası piyasalardaki ons altın değeri ile dolar/TL kuru bulunuyor. Bir ons altın 31,1035 grama karşılık geliyor. Bu nedenle ons altının dolar cinsinden değerindeki değişiklikler ile dolar/TL kurundaki hareketler birlikte gram altının TL fiyatına yansıyor. Ons gerilese bile dolar/TL yükseldiğinde gram altındaki düşüş sınırlı kalabildiği gibi, ons ve kurun aynı yönde hareket ettiği dönemlerde fiyat değişimi daha belirgin olabiliyor.

KÜRESEL PİYASALAR ABD VERİLERİNE ODAKLANDI

Uluslararası altın piyasasında 9 Eylül itibarıyla yatırımcıların odağında ABD'den gelecek enflasyon göstergeleri ve bunların ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentilere etkisi bulunuyor. Altın faiz getirisi sağlamayan bir varlık olduğu için faiz ve tahvil getirilerindeki değişimlerden doğrudan etkilenebiliyor. Doların değer kaybetmesi ise dolar cinsinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından görece daha erişilebilir hale gelmesine ve talebin desteklenmesine yol açabiliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN TALEBİNİ ETKİLİYOR

Altının fiyatlamasında para politikasının yanı sıra küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler de rol oynuyor. Piyasalarda risk algısının yükseldiği dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi altın talebini destekleyebiliyor. Buna karşılık faiz beklentilerinin güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle altın piyasasında zaman zaman birbirine zıt faktörlerin aynı anda fiyatlamaya girdiği dalgalı dönemler yaşanabiliyor.

ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Altın alımında yalnızca ekranda görülen anlık fiyatın değil, alış-satış makasının da dikkate alınması gerekiyor. Özellikle fiziki ürünlerde işçilik, basım ve satıcı marjı nedeniyle gram altının teorik piyasa değeriyle kuyumcudaki nihai fiyat arasında fark oluşabiliyor. Fiyatlar gün içerisinde ons altın ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak sürekli değişebildiğinden, işlem yapılacağı anda güncel alış ve satış fiyatlarının kontrol edilmesi önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilan ettiği döviz kurları ise gösterge niteliğinde olup piyasadaki gerçek ve tüzel kişiler arasındaki işlemlerde uygulanacak fiyatları doğrudan belirlemiyor.