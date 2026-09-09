İSTANBUL’da deniz suyu kalitesine yönelik yapılan incelemelerin ardından 3 yüzme alanıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan 4 Eylül’de alınan deniz suyu numuneleri incelendi.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan sonuçlara göre Bakırköy Yeşilköy’de bulunan iki nokta ile Sarıyer’deki Gümüşdere Plajı’ndan alınan numuneler halk sağlığı standartlarına uygun çıkmadı.

3 YÜZME ALANI GEÇİCİ OLARAK KAPATILIYOR

Yapılan analizler sonucunda deniz suyu değerlerinin uygun olmadığı belirlenen noktalar şöyle sıralandı:

Bakırköy-Yeşilköy, International Hospital önü

Bakırköy-Yeşilköy, Polis Merkezi önü

Sarıyer-Gümüşdere Plajı

Sonuçların ardından söz konusu 3 yüzme alanının geçici süreyle kapatılması için ilgili ilçe belediyelerine talimat gönderildi.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI ARAŞTIRILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kurumlara da sonuçlarla ilgili bildirim yapıldı. Yetkililerden deniz suyundaki uygunsuzluğa neden olabilecek muhtemel kirlilik kaynaklarının araştırılması ve tespit edilen sorunların giderilmesi istendi.

Yapılacak çalışmalar ve yeni değerlendirmelerin ardından plajların yeniden kullanıma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

VATANDAŞLAR UYARILACAK

İlgili belediyelerden kapatılan yüzme alanlarında vatandaşları bilgilendirecek önlemler alması da istendi. Bu kapsamda tabela, afiş ve anons gibi yöntemlerle uyarı yapılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin uygulanması bekleniyor.

Yetkililerin deniz suyu kalitesine ilişkin kontrollerinin devam edeceği bildirildi.