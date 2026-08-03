Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerindeki servet dağılımında ciddi bir dengesizlik tablosu ortaya çıktı. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın açıklamalarına dayandırılan verilere göre, haziran sonu itibarıyla borsadaki 6 milyon 718 bin 682 yatırımcının büyük çoğunluğu beklediği getiriyi sağlayamadı.

Karabat'ın paylaştığı istatistikler, borsada 10 milyon lira ve üzerinde portföyü bulunan 30 bin 574 kişinin toplam 5 trilyon liralık varlığa hükmettiğini gösteriyor. Bu tablo, yatırımcıların yalnızca yüzde 0.46'sının borsadaki toplam servetin yaklaşık yüzde 80'ine sahip olduğu anlamına geliyor. Geriye kalan 6 milyon 688 bin küçük yatırımcı ise toplam portföyün sadece yüzde 20'sini paylaşıyor.

HALKA ARZLARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü yönetiminde hızlanan halka arz süreçleri de piyasalarda tartışma yarattı. Sadece temmuz ayında 12 yeni şirket borsada işlem görmeye başlarken, bu şirketlerin önemli bir kısmı halka arz fiyatının altına geriledi. Masfen Enerji, Met-Gün Enerji, Saat ve Saat, Intercity ve Albayrak Beton gibi şirketlerin hisselerindeki değer kaybı, küçük yatırımcıların piyasaya yönelik endişelerini artırdı. Yaşanan bu dalgalanmalar üzerine Bewen Enerji, 29-31

Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan talep toplama sürecini piyasa koşulları gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

KÜÇÜK YATIRIMCI NEDEN KAYBEDİYOR?

Borsaya yeni giren milyonlarca kişinin mevduat ve fon getirilerinin gerisinde kalması, sermaye piyasalarındaki yapısal dinamikleri gündeme getiriyor. Karabat, 30 bin kişilik büyük portföy sahibinin piyasayı yönlendirerek küçük yatırımcıların elindeki hisseleri düşük fiyattan topladığını iddia etti. Ekonomi yönetiminin ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu duruma müdahale etmesi gerektiği öne sürülürken, piyasadaki güven kaybının yeni sermaye girişini de yavaşlattığı belirtiliyor. Veriler, yüksek faiz ortamında carry trade ve mevduat gibi alternatiflerin öne çıkmasının, borsadaki küçük yatırımcının risk iştahını doğrudan baskıladığına işaret ediyor.