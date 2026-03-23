TBMM

Genel Kurulu’nun gündemine gelen ekonomi paketi, kabul edilirse hem bedelli askerlik ücretini hem de bazı ürün ve işlemlerdeki vergileri yukarı çekecek. Teklifin en çok konuşulan başlıklarından biri bedelli askerlik: Ücrette yüzde 25’lik artış öngörülüyor. Bugün 335 bin TL olan bedelli askerlik bedeli, düzenleme yasalaşırsa 417 bin TL’ye yükselecek.

Bedellideki artışın karşılığı kabaca 84 bin TL. Bu rakam, özellikle ev kirası, kredi kartı borcu, okul masrafı gibi kalemlerle boğuşan aile bütçelerinde “birikim planı”nı doğrudan etkileyen bir eşik. Vatandaşın dilinde konu çok net: “Bu parayı biriktirmek kolay değil.”

KRİPTO VE KIYMETLİ TAŞLARA VERGİ BAŞLIĞI

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme, kripto varlıklarla ilgili. Kripto varlıkların satış ve transfer işlemlerinden 10 binde 3 oranında vergi alınması planlanıyor. Yani işlem büyüdükçe ödenecek tutar da büyüyecek; küçük yatırımcıdan yüksek hacimli işlem yapanlara kadar herkesin hesabını yeniden yapması gerekecek.

Ayrıca pırlanta, inci ve diğer kıymetli taşların alım satımına %20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilmesi öngörülüyor. Bu başlık, özellikle düğün sezonu ve takı alışverişi gibi günlük hayatta sık karşılaşılan harcamalarda fiyatların nasıl şekilleneceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

DEPREMZEDELERE PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM

Paketin içinde depremzedeleri ilgilendiren bir madde de var. Buna göre depremzede vatandaşlar peşin ödeme yaparsa konut ve iş yeri alımlarında indirim uygulanacak. İlk konut alımında indirim oranı yüzde 74, ilk iş yeri alımında ise yüzde 48 olarak yer alıyor.

Araya sıkışıyor ama… peşin ödeme şartı, indirim oranı yüksek olsa bile, nakit bulabilen için anlamlı bir avantaj, bulamayan içinse kağıt üzerinde kalabilir.

GENEL KURUL’DA DİĞER BAŞLIKLAR: LİBYA VE KIRGIZİSTAN ANLAŞMALARI

Genel Kurul gündeminde yalnızca ekonomi paketi yok. Libya ve Kırgızistan ile imzalanan anlaşmaların da ele alınması bekleniyor.

KOMİSYONDAKİ DİĞER TEKLİF: DOĞUM VE BABALIK İZNİ

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşmeleri süren ayrı bir teklifte çalışma hayatına dönük değişiklikler bulunuyor. Buna göre doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Özel sektör çalışanlarının babalık izninin ise 10 güne yükseltilmesi ve bu sürenin memurlarla eşitlenmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARA SOSYAL AĞ SINIRI, OYUN ŞİRKETLERİNE TEMSİLCİ ŞARTI

Aynı düzenleme paketinde dijital dünyaya ilişkin maddeler de var. Buna göre sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunmasının engellenmesi öngörülüyor. Oyun dağıtıcılarına ise Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.

Tekliflerin Meclis’teki görüşmeleri sürerken, düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği ve uygulama takviminin nasıl işleyeceği, yasalaşma sürecinin seyrine göre netleşecek. Kurumlar: TBMM, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu.