Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 4 bin liralık Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeme takvimini duyurdu. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ödemeler bayram öncesinde 17-22

Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖDEME TAKVİMİ DETAYLARI

SSK kapsamındaki emeklilerden normal maaş ödeme günü 17 ile 22 Mayıs arasında olanlar, ikramiyelerini kendi günlerinde alabilecek. Maaş günü 22, 23 ve 24 Mayıs olanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25 ve 26 Mayıs olanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta hesaplarına geçecek. Bağ-Kur'lular için ise ödeme günü 21 ve 22 Mayıs olanlara ayın 21'inde, 27 ve 28 Mayıs olanlara ise 22'sinde yatırma işlemi yapılacak. Emekli Sandığı mensupları ise 4 bin liralık ikramiyelerini 20 Mayıs tarihinde alacak.

ALANYA EKONOMİSİNE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Türkiye genelinde olduğu gibi, yerleşik emekli nüfusunun yoğun olduğu Alanya'da da bu ödemeler yakından takip ediliyor. Hesaplara yatacak olan ikramiyelerin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Alanya'daki kurban pazarları ve çarşı esnafı nezdinde muhtemel bir ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026

Salı gününe denk geliyor ve yarım gün tatil sayılıyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olarak takvimde yer alıyor.