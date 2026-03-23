Ramazan Bayramı sonrası yeniden gündeme gelen doğum izni tartışmalarıyla birlikte “annelere 130 bin TL ödeme” iddiası dikkat çekti. Ancak mevcut sistemde tek tip bir 130 bin TL ödemesi yok; doğum rapor parası maaşa göre değişiyor, emzirme ödeneği ise 2026 yılı için 1.621 TL olarak uygulanıyor.

Türkiye’de doğum yapan çalışan annelere verilen destekler yeniden gündemde. Özellikle sosyal medyada ve bazı haberlerde yer alan “130 bin TL ödeme” başlığı, çok sayıda anne adayının dikkatini çekti. Ancak mevcut SGK uygulamasında her anneye sabit olarak verilen 130 bin TL’lik bir ödeme bulunmuyor.

Bugün geçerli sistemde çalışan anneler için üç ayrı başlık öne çıkıyor: doğum izni süresince ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, kamuoyunda bilinen adıyla doğum rapor parası, ayrıca emzirme ödeneği ve çocuk sayısına göre değişen doğum yardımı. Asıl kritik nokta şu: En çok konuşulan yüksek tutarlı ödeme, sabit değil; annenin prime esas kazancına göre hesaplanıyor.

2026’DA DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

SGK’nın yayımladığı bilgilere göre sigortalı kadın için doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta, yani 112 gün analık istirahati uygulanıyor. Çoğul gebelikte doğum öncesi süreye 2 hafta daha ekleniyor. Anne, doktor onayıyla doğuma 3 hafta kalana kadar çalışırsa kullanmadığı süre doğum sonrasına eklenebiliyor.

Bu nedenle bazı haberlerde geçen 168 günlük izin ifadesi her anne için geçerli standart süre gibi okunmamalı. Uygulamada temel sistem 112 gün üzerinden işliyor. Süre, özel duruma göre uzayabiliyor ama bu herkese otomatik tanınmış yeni bir hak değil. Kısacası mesele biraz karışıyor. En çok da burada.

130 BİN TL ÖDEME NASIL HESAPLANIYOR?

“Doğum yapan anneler 130 bin TL alıyor” ifadesi, sabit devlet desteği gibi sunulsa da gerçekte bu rakam maaşa göre değişen analık geçici iş göremezlik ödeneğine dayanıyor. SGK, analık halinde ödeneği günlük kazanç üzerinden hesaplıyor ve ayakta tedavide günlük kazancın üçte ikisi oranında ödeme yapıyor.

Yani yüksek maaşla çalışan bir sigortalının alacağı doğum rapor parası ile asgari ücretli bir çalışanın alacağı tutar aynı değil. Bu yüzden 130 bin TL doğum parası başlığı her anne için geçerli kesin ödeme gibi verilirse yanıltıcı olur. Doğru ifade, “maaşa göre 100 bin TL’yi aşabilen doğum rapor parası” olur.

Okur açısından en önemli detay da bu: Evdeki bütçe hesabı yapılırken sosyal medyada dolaşan tek rakama değil, kişinin SGK’ya bildirilen brüt kazancına bakılması gerekiyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ 2026’DA NE KADAR?

SGK’nın resmi açıklamasına göre 2026 emzirme ödeneği 1.621 TL olarak uygulanıyor. Bu ödeme, canlı doğum şartıyla her çocuk için veriliyor. Doğumu yapan kadın sigortalıysa ödeme anneye, anne sigortalı değilse şartların sağlanması halinde sigortalı eşe yapılabiliyor.

Emzirme ödeneği alma şartları arasında, 4/a’lı çalışanlar için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması bulunuyor. 4/b’lilerde ise yine 120 gün prim yanında GSS dahil prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

Ödeme için ayrıca başvuru zorunluluğu bulunmuyor. Sistem üzerindeki rapora göre SGK tarafından otomatik işlem yapılıyor. Hak sahipleri bu ödeneği 5 yıl içinde alabiliyor.

DOĞUM YARDIMI AYRI, RAPOR PARASI AYRI

Kamuoyunda en çok karıştırılan konulardan biri de bu. Doğum yardımı ile doğum rapor parası aynı şey değil. Doğum yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sayısına göre verilen destekten oluşuyor. Buna göre ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve üzeri çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılıyor.

Buna karşılık doğum rapor parası, çalışan annenin doğum izninde çalışamadığı süre için SGK tarafından ödenen gelir desteği. Yani biri sosyal yardım niteliğinde, diğeri sigortalılık ve prime bağlı hak. Aynı başlık altında anlatılınca kafa karışıyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE NE VAR?

Doğum izninin artırılması ve çalışan ebeveynlere yeni haklar tanınması yönündeki talepler bir süredir siyaset ve Meclis gündeminde dile getiriliyor. Ancak 23 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş, tüm çalışan anneler için doğum iznini otomatik artıran kesinleşmiş yeni bir yasa değişikliği resmi kaynaklarda görünmüyor.

Bu nedenle “doğum izni uzadı” ya da “tüm anneler artık 168 gün izin kullanacak” şeklindeki ifadeler şu aşamada kesinleşmiş bilgi gibi verilmemeli. Düzenleme çıkarsa ayrıntılar Resmi Gazete ve ilgili kurumların resmi duyurularıyla netleşecek.

Alanya’da da özellikle genç aileler ve yeni çocuk sahibi olacak çalışan çiftler açısından bu başlık doğrudan hayatın içine dokunuyor. Kira, bebek bezi, mama, hastane ve günlük giderler düşünülünce annelerin en çok baktığı şey romantik vaatler değil; hesaba yatacak gerçek tutar oluyor. O yüzden bir rakam yazılacaksa, altı dolu olmalı.

Özetle; 2026’da emzirme ödeneği 1.621 TL, standart analık istirahati 112 gün, doğum rapor parası ise sabit değil maaşa göre değişen bir ödeme. “130 bin TL ödeme” ifadesi ancak belirli gelir düzeyindeki çalışan anneler için örnek hesap olabilir; herkes için geçerli toplu destek olarak sunulması doğru değil.