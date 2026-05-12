Kurban Bayramı öncesinde ulaşım sektöründe yaşanan yoğunluk, uçak ve otobüs bileti fiyatları üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Alanya ve Antalya'da bayram hazırlıkları sürerken, özellikle büyükşehirlere yapılacak yolculuklarda fiyatların kısa sürede yükselmesi dikkat çekiyor.

9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar, son günlerde bilet arayışını hızlandırdı. Ancak talebin artmasıyla birlikte bazı ek seferlerde uygulanan yüksek fiyatlar, tüketicilerin bütçesini zorlamaya başladı. Uzmanlara göre, belirlenen tavan fiyatın üzerinde satış yapılması halinde vatandaşların yasal olarak hak arama imkânı bulunuyor.

TAVAN FİYATIN ÜZERİNDE SATIŞ YAPILAMAZ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, otobüs ve havayolu şirketlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bildirdikleri tavan ücret tarifesinin üzerine çıkamayacağını söyledi.

Ağaoğlu, bayram dönemlerinde talebin artmasının sınırsız fiyat artışı anlamına gelmediğini belirterek, “Tavan fiyat 1100 liraysa bunu 1500 liraya satamazlar. Belirlenen sınırın üzerinde fiyat uygulanamaz” değerlendirmesinde bulundu.

FAZLA ÖDEYENLER FARKI GERİ İSTEYEBİLİR

Uzmanlara göre, yüksek fiyatla satılan biletler için vatandaşlar fazla ödedikleri tutarın iadesini talep edebiliyor. Bunun için bilet satın alınırken görülen fiyatın ekran görüntüsünün alınması ve tüm belgelerin saklanması büyük önem taşıyor.

Şikâyetlerin internet üzerinden yapılabilmesi sayesinde tüketiciler herhangi bir kuruma gitmeden başvuru sürecini tamamlayabiliyor.

ŞİKÂYET İÇİN İZLENECEK ADIMLAR

Vatandaşların haklarını arayabilmesi için şu adımlar öneriliyor:

• Bilet fiyatının ekran görüntüsünü kaydetmek

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şikâyette bulunmak

• Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmak

• Ticaret Bakanlığı'na yazılı şikâyet iletmek

ALANYA VE ANTALYA'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Alanya Otogarı ile havalimanı çevresinde yoğunluk şimdiden hissedilmeye başlandı. Turizm sezonunun da etkisiyle Antalya çıkışlı uçuş ve otobüs seferlerine olan talep artarken, uzmanlar biletlerin son günlere bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere yapılacak yolculuklarda fiyatların daha da yükselme ihtimali bulunuyor. Vatandaşlara, farklı platformlarda fiyat karşılaştırması yapmaları ve yalnızca resmi satış kanallarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor.