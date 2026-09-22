Yörük ve Sanayici İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) tarafından düzenlenen 2026

Antalya Ekonomisi toplantısında, artan enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler nedeniyle sanayici ve vatandaşları zorlu bir kışın beklediği bildirildi. Antalya Ticaret Borsası, BAİB ve ASBAŞ temsilcilerinin katıldığı buluşmada, bölgesel ekonominin dar boğazlarına dikkat çekildi.

YÖRSİAD

Başkanı Mustafa Alper Oral'ın açıklamalarına göre, döviz kurlarının enflasyonun gerisinde kalması turizm sektöründe ciddi bir rekabet baskısı yaratıyor. Özellikle Mısır, Yunanistan ve İspanya gibi rakip pazarlar karşısında avantajın korunabilmesi için acil finansal adımlara ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Öte yandan inşaat sektöründe artan arsa, malzeme ve işçilik giderlerine ek olarak finansmana erişim zorluğunun yatırımcıları kilitlediği vurgulandı.

İHRACATTA ALTERNATİF PAZARLAR VE ZEYTİNPARK

Toplantıda tarım ve ihracat potansiyeli de detaylandırıldı. ATB Başkanı Ali Çandır, 26 bin ağaca ev sahipliği yapan Zeytinpark'tan elde edilen 60 ton zeytinyağının markalaşarak ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

BAİB

Başkanı Mehmet Ali Can ise daralan küresel pazarlara karşı alternatif arayışların hızlandığını belirterek, 2010 yılında 16 milyon dolar olan ABD ihracatının günümüzde 167 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Yaş meyve sebze sektörü için Uzak Doğu ve Hong Kong pazarlarında yeni ticari bağlantıların kurulduğu aktarıldı.

ASBAŞ

Genel Müdürü Zeki Gürses de serbest bölgelerin gümrük mevzuatı açısından sağladığı ihracat avantajlarının altını çizdi.

TURİZM VE İHRACATTA REKABET DENGESİ

Küresel enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, bölgenin iki ana motoru olan turizm ve tarım ihracatını eşzamanlı olarak yeniden şekillendiriyor. Geleneksel Avrupa pazarlarındaki daralma riski, ihracatçıları ABD ve Uzak Doğu gibi uzak coğrafyalarda on katına varan oransal büyümelere yöneltirken; turizmde fiyat-maliyet makasının daralması, Akdeniz çanağındaki rakiplere karşı kitle turizminden ziyade sürdürülebilir modellere geçiş zorunluluğunu ortaya koyuyor.

Bölge ekonomisinin lojistik damarı olan ulaşım projeleri de iş dünyasının öncelikli gündeminde yer alıyor. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin zaman kaybedilmeden tamamlanması gerektiğine yönelik yapılan acil çağrı, Alanya'da da yakından takip ediliyor. Otoyolun hizmete girmesinin, ilçenin turizm transferleri ve tarımsal lojistik süreçlerindeki maliyet yükünü hafifletmesi açısından muhtemel etkileri bulunuyor.

Ekonomik değerlendirmelerin yanı sıra toplumsal uyarılarda da bulunulan toplantıda, aile yapısını tehdit eden sanal kumar ile yasa dışı bahis sorununa karşı mücadele edilmesi gerektiği duyuruldu. Ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31

İklim Zirvesi'nin, orman yangınları ve sel gibi felaketleri doğrudan yaşayan bölgenin kentsel kırılganlıklarını uluslararası boyuta taşımada büyük bir fırsat olacağı ifade edildi.