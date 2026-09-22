Antalya genelinde uygulanan taksimetre ücretleriyle ilgili eleştiriler üzerine Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan resmi bir açıklama yaptı. Alkan, tarifelerin oda yönetimi tarafından değil, Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME ve Belediye Meclisi kararlarıyla belirlendiğini duyurdu.

Hakkında çıkan kendi başına tarife hazırlayıp zam yaptığı yönündeki iddiaları reddeden Alkan, sürece dair resmi belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan belgelere göre, 28 Mart 2025 tarihli tarifenin UKOME onayıyla, mevcut tarifenin ise Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.

ALANYA VE İLÇELERDE KISA MESAFE 250 TL

Paylaşılan resmi kararlarda, merkez ve diğer ilçeler için iki farklı fiyatlandırma yapıldığı görülüyor. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu'yu kapsayan 5 merkez ilçede açılış ücreti 40 TL, kilometre başı 50 TL, 100 metrelik birim 5 TL, dakika başı 4 TL ve kısa mesafe 200 TL olarak belirlendi.

Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Kemer, Kumluca, Elmalı, Finike, Kaş ve Demre'den oluşan 14 ilçede ise açılış ücreti 60 TL, kilometre başı 70 TL, 100 metrelik birim 7 TL ve kısa mesafe 250 TL seviyesinde uygulanıyor. Her iki bölgede de saatlik bekleme ücreti 240 TL, dakika başı ücret ise 4 TL olarak sabit tutuldu.

UYGULAMA TARİHİNDEKİ ÇELİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ

Oda Başkanı Alkan mevcut uygulamanın 13 Mart 2026 tarihinde başladığını ifade etse de, paylaşılan meclis kararında tarifelerin 23 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağının oy birliğiyle kabul edildiği bilgisi yer alıyor. Karar metni ile oda başkanının açıklaması arasındaki bu tarih farklılığı, fiili uygulama tarihi konusunda belirsizlik barındırıyor.

BİLGİLENDİRME KARTLARI ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Araçlarda bulunan tarife kartlarının yasal bir fiyat belirleme aracı olmadığını aktaran Alkan, bu materyallerin sadece yolcuları bilgilendirmek amacıyla esnafa ücretsiz dağıtıldığını bildirdi. Alkan, şoförler ile vatandaşların karşı karşıya gelmemesi için bu yöntemin izlendiğini belirterek, kamuoyunun söylentiler yerine UKOME ve meclis kararlarına itibar etmesi gerektiğini vurguladı.