Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu temasları kapsamında New York'ta düzenlenen En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmenin Kolaylaştırılması (LDC-GIF) toplantısına başkanlık etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, toplantıda küresel eşitsizliklere dikkat çekerek, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) vizyonunu uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kacır, en az gelişmiş ülke (EAGÜ) statüsünün 55 yıllık tarihine ilişkin istatistikleri aktardı. Kategori ilk belirlendiğinde listede 25 ülkenin bulunduğunu ve bugüne kadar sadece 8 ülkenin bu sınıftan çıkabildiğini belirten Kacır, halihazırda 44 ülkenin aynı kategoride kalmaya devam ettiğini vurguladı.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ PAY YÜZDE 1

Verilere göre 44 ülkede yaşayan yaklaşık 1,2 milyar insan, dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturuyor. Ancak bu devasa nüfusun küresel ekonomiden aldığı pay yalnızca yüzde 1 seviyesinde kalıyor. Bu tablo, gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme yarışında teknolojiye erişimlerinin hızlandırılmasının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan COP31

Zirvesi, bu dengesizliğin giderilmesi için önemli bir platform olacak. Kacır'ın bildirdiğine göre zirvede, en az gelişmiş ülkelerin kalkınma süreçlerinde yeşil sanayileşme perspektifi öncelikli gündem maddesi haline getirilecek. Daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da aynı zirveye yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etmişti.

TEKNOLOJİ BANKASI İLE İŞ BİRLİĞİ

Sürecin ilerletilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BM Teknoloji Bankası ile koordineli çalışmalar yürütecek. Toplantıya katılan Türkiye'nin BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğü adayı Mehmet Mehdi Eker, Sıfır Atık Başkanı Samed Ağırbaş ve uluslararası finans temsilcileri de yeşil dönüşüm kapasitelerinin artırılmasına yönelik finansman modellerini masaya yatırdı.