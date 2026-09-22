Trendyol Süper Lig’de sezona 6 maçta topladığı 11 puanla başlayan Corendon Alanyaspor’un 7. haftadaki rakibi Erzurumspor FK olacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun fikstüründe de 7. haftanın eşleşmeleri arasında yer alan mücadele Alanya’da oynanacak. Güncel fikstür servislerinde karşılaşma 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00 olarak yer alıyor. Yayıncı kuruluşun bazı uluslararası sayfalarında ise tarih ve saat konusunda farklı bilgiler bulunması nedeniyle taraftarların maç haftasında TFF ve yayıncının Türkiye programını esas alması gerekiyor.

ALANYASPOR İLK 6 HAFTADA 11 PUAN TOPLADI

Turuncu-yeşilliler Süper Lig’in ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK deplasmanındaki 1-1’lik beraberlikle sezona başlayan Alanyaspor, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Eyüpspor deplasmanında 2-1 kaybeden Alanya temsilcisi, ardından Çaykur Rizespor’u deplasmanda 1-0 yendi ve Göztepe ile Alanya’da 2-2 berabere kaldı.

Alanyaspor son olarak Arca Çorum FK deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek puanını 11’e yükseltti. TFF’nin 22 Eylül itibarıyla yayımladığı puan cetvelinde turuncu-yeşilliler 6 maç sonunda 5. sırada bulunuyor.

ERZURUMSPOR ALANYA’YA 7 PUANLA GELECEK

Sezonun ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0, ikinci haftada Galatasaray’a 4-0 mağlup olan Erzurumspor FK, Gençlerbirliği deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Erzurum ekibi daha sonra Konyaspor’u 1-0 yendi, Beşiktaş deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve son maçında Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla Erzurumspor FK, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan topladı. TFF puan cetvelinde Erzurum temsilcisi 14. basamakta yer alıyor.

İKİ TAKIM SÜPER LİG’DE YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Alanyaspor ile Erzurumspor FK’nin Süper Lig’deki son karşılaşmaları 2020-2021 sezonunda oynandı. Erzurum’daki lig maçı 1-1 sona ererken, Alanya’daki mücadeleyi Erzurumspor 3-2 kazandı. İki ekip 2021’de Türkiye Kupası’nda da karşı karşıya gelmiş, Alanyaspor sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Takımlar daha yakın tarihlerde hazırlık maçlarında da buluştu. Temmuz 2025’te oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazanırken, 4 Ağustos 2026’daki hazırlık mücadelesi golsüz beraberlikle tamamlandı. Böylece ekim ayında oynanacak karşılaşma, iki kulübü yaklaşık beş yıl sonra yeniden Süper Lig sahnesinde karşı karşıya getirecek.

MAÇIN YAYIN BİLGİSİ NETLEŞİNCE AÇIKLANACAK

Alanyaspor-Erzurumspor FK karşılaşmasının Süper Lig yayın hakları kapsamında beIN SPORTS platformunda ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak maçın hangi beIN SPORTS kanalından yayımlanacağına ilişkin kesin yayın akışı henüz ilan edilmedi. Karşılaşmanın tarih, başlama saati ve yayın kanalı maç haftasındaki resmi programla kesinleşecek.