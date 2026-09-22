ALANYA Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 1. Alanya Mahalle Ligi Dr. Ali Nazım Köseoğlu Sezonu’nun kura çekimi, Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Alanya Belediyespor Başkanı Faruk Konukçu, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya Belediyespor Kulüp Müdürü Serdar Esen, Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, mahalle muhtarları, takım temsilcileri, sporcular ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda, turnuvanın amacı ve organizasyon süreci katılımcılarla paylaşıldı. Açılış konuşmasını yapan Faruk Konukçu, mahalleler arasındaki ilişkileri spor aracılığıyla güçlendirmek amacıyla yaklaşık iki yıldır çalışma yürüttüklerini belirtti.

KONUKÇU: BİRİNCİSİ OLSUN, SONUNCUSU OLMASIN

Göreve başladığı günden bu yana mahalle futbol turnuvası düzenlemeyi hedeflediğini anlatan Konukçu, mahallelerde gerçekleştirilen spor organizasyonlarını belediyenin tesisleriyle buluşturmak ve belediye ile mahalleler arasındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Mahmutlar’daki sentetik sahanın birçok mahallenin kendi turnuvasını düzenlediği bir spor merkezine dönüştüğünü ifade eden Konukçu, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle zaman içerisinde kurulan ilişkilerin organizasyonun hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Turnuvaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaşan Konukçu, “Bu, bizim için yaklaşık iki yıllık bir hikayenin sonucu. Biz mahalleleri tanıdık, muhtarlarımızla ilişkilerimiz gelişti. Muhtarlarımız bizi tanıdı, mahalleli bizi tanıdı. Bu çağrının ne kadar karşılık bulacağını bilmiyorduk ama bir yerden başlamak gerektiğini düşündük. Bugün 44 takımlı bir turnuvayı yapar hale geldik. Çağrımıza yanıt vererek turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Organizasyonun tek sezonla sınırlı kalmamasını istediklerini vurgulayan Konukçu, “Özellikle başına bir numara koyduk. Birincisi olsun, sonuncusu olmasın. Bir geleneği olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı. Alanya’da geçmiş yıllarda başlatılan bazı kültür ve spor etkinliklerinin halkın sahiplenmesiyle devam ettiğine dikkati çeken Konukçu, Mahalle Ligi’nin de gelecek kuşaklara aktarılacak bir spor geleneğine dönüşmesini arzuladıklarını söyledi.

DR. ALİ NAZIM KÖSEOĞLU’NUN HATIRASI YAŞATILACAK

Konukçu, turnuvanın her sezonuna Alanya’ya değer katmış bir kişinin adını vermeyi amaçladıklarını belirterek ilk sezonun neden Dr. Ali Nazım Köseoğlu’na ithaf edildiğini anlattı. Köseoğlu’nun hayatını konu alan bir belgeseli izledikten sonra onun Alanya için taşıdığı önemi daha yakından öğrendiğini ifade eden Konukçu, Alanyaspor’un kuruluşundaki rolüne dikkati çekti. Köseoğlu’nun adını genç kuşaklara duyurmak ve hatırasını yaşatmak istediklerini belirten Konukçu, katılımcıları Köseoğlu’nun anısına alkışlamaya davet etti. Programda, Alanyalı belgesel yönetmeni Hayri Yenialp’in katkılarıyla hazırlanan ve Dr. Ali Nazım Köseoğlu’nun yaşamını konu alan belgeselden kesitler gösterildi.

TURNUVANIN İŞLEYİŞİ ANLATILDI

Belgesel gösteriminin ardından Organizasyon Komitesi yöneticisi Avukat Ömer Demir, turnuvanın tanıtımını ve fikstür sistemine ilişkin bilgilendirmeyi gerçekleştirdi. Katılımcılara organizasyonun müsabaka düzeni ve kura süreci hakkında bilgi verilmesinin ardından kura çekimine geçildi. Protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen çekilişte 44 takımın grupları belirlendi.

44 TAKIM, 8 GRUPTA MÜCADELE EDECEK

Kura sonucunda A, B, C ve D gruplarında altışar; E, F, G ve H gruplarında ise beşer takım yer aldı. Grup aşamasında toplam 100 karşılaşma oynanması planlanıyor. Her grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. Eleme aşamasının ardından çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları yapılacak. Mahmutlar Sahası’nda oynanması planlanan müsabakalar, hafta içi pazartesiden cumaya gerçekleştirilecek. Karşılaşmaların saatleri 19.30, 20.40, 21.50 ve 23.00 olarak belirlendi.

İLK GÜNÜN MAÇLARI BELLİ OLDU

Kura çekiminin ardından turnuvanın ilk gününde oynanacak karşılaşmalar da açıklandı. A Grubu’nda Alara ile Kızılcaşehir, Cikcilli ile İncekum ve Aliefendi ile Gümüşkavak karşılaşacak. E Grubu’nda ise Basırlı ile Şıhlar mücadele edecek.