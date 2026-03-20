Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce uzun süredir hayatında kimse olmadığını dile getiren şarkıcı, yaptığı son paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sağın, sevgilisinden gelen çiçekleri paylaşarak fotoğrafa “Sevgilimden” notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

YENİ AŞK DJ İLKAY ŞENCAN MI?

Kulislerde konuşulanlara göre Simge Sağın’ın bir süredir DJ İlkay Şencan ile birlikte olduğu öne sürülüyor. İkilinin müzik çalışmaları sırasında tanıştığı ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği belirtiliyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de, Sağın’ın yaptığı son paylaşım bu iddiaları güçlendirdi.

“4 YILDIR HAYATIMDA KİMSE YOK” DEMİŞTİ

Simge Sağın, daha önce verdiği bir röportajda “4 yıldır hayatımda kimse yok” diyerek yalnızlığı tercih ettiğini ifade etmişti.

Şarkıcı, ilişkilerle ilgili düşüncesini ise şu sözlerle dile getirmişti:

“Heyecan bittiğinde ‘ben ayrılıyorum’ deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum.”

ÖZEL HAYATINA DAİR SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Katıldığı bir televizyon programında daha önce evlilik yaptığını da açıklayan Sağın, bu sürecin kendisi için çok erken yaşta yaşandığını ve detaylarını bile hatırlamakta zorlandığını söylemişti.

“Evlendim ve boşandım ama o kadar eski ki, sanki rüya gibi geliyor” diyen şarkıcı, o evliliğin kendisi için çok da başarılı geçmediğini ifade etmişti.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE YENİ SAYFA

Yeni ilişkisiyle gündeme gelen Simge Sağın’ın, bu kez aşkını daha göz önünde mi yaşayacağı yoksa yine geri planda mı tutacağı merak ediliyor.

Şarkıcının paylaşımı sonrası hayranları da sosyal medyada “Mutluluğu hak ediyor” yorumları yaptı.