Galatasaray’da Mauro Icardi için ayrılık iddiası gündeme geldi. Ancak deneyimli golcünün sözleşmesinin sezon sonunda biteceği yönündeki bilgi, resmi kayıtlarla örtüşmüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte kararın ne olacağı merak edilirken, transfer söylentileri de yeniden hız kazandı.

Galatasaray’da Mauro Icardi ayrılıyor mu sorusu 23 Mart 2026 itibarıyla spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Bazı yayınlarda Arjantinli yıldızın sezon sonunda serbest kalacağı ve kulüple yollarını ayıracağı öne sürüldü. Ancak mevcut resmi veriler, bu iddianın dikkatle okunması gerektiğini gösteriyor. TFF kayıtlarında ve uluslararası oyuncu veritabanlarında Icardi’nin Galatasaray ile sözleşmesinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ettiği görülüyor.

AYRILIK HABERLERİ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Fanatik kaynaklı olarak servis edilen ayrılık iddiasında, Galatasaray yönetiminin Icardi ile yeni sözleşme düşünmediği ve sezon sonunda yolların ayrılabileceği belirtildi. Aynı iddia başka mecralarda da yeniden paylaşıldı. Fakat burada kritik ayrım şu: sözleşmenin bitmesi ile kulübün yeni plan yapmaması aynı şey değil. Icardi’nin mevcut kontratının sezon sonunda değil, 2026 yazında sona erdiği resmi kayıtlarda yer alıyor. Bu nedenle “sezon sonunda sözleşmesi bitiyor” ifadesi şu an için doğru görünmüyor.

Bir başka deyişle. Haber değeri taşıyan bölüm, sözleşme bitişinden çok erken ayrılık ihtimali ve kulübün gelecek sezon planlaması.

ICARDI'NİN GALATASARAY KARNESİ

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde taraftarla güçlü bir bağ kuran isimlerden biri oldu. Kulübün 2023 yılında yaptığı resmi açıklamada oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Bu süreçte Icardi, hem Süper Lig yarışında hem de Avrupa maçlarında takımın en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi.

Son dönemde ise Icardi’nin geleceği sadece sahadaki performansla değil, kulübün yeni sezon yapılanmasıyla da birlikte değerlendiriliyor. 2025 sonundan itibaren bazı haberlerde Arjantinli oyuncunun geleceğinin belirsiz olduğu, hatta farklı kulüplerle anıldığı yazılmıştı. Daily Sabah’ta yer alan haberde de Icardi’nin, sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar sürmesine rağmen erken ayrılık ihtimaliyle gündeme geldiği aktarılmıştı.

GALATASARAY TARAFTARI NEYİ MERAK EDİYOR?

Taraftar cephesinde asıl soru, Icardi Galatasaray’dan hemen ayrılacak mı yoksa kulüp oyuncuyu sözleşme sonuna kadar kadroda tutup yeni bir karar mı verecek, noktasında toplanıyor. Transfer dönemine yaklaşıldıkça bu tür haberlerin artması normal. Özellikle yüksek maaşlı ve yıldız statüsündeki futbolcular söz konusu olduğunda, sezon bitmeden ayrılık senaryoları daha sık gündeme geliyor.

Bu haberin şu anki tabloya göre en net tarafı şu: Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda otomatik olarak bitmiyor. Resmi kayıtlar sözleşmenin 30 Haziran 2026’ya kadar sürdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla ortada kesinleşmiş bir ayrılık değil, kulübün planlamasına dayanan bir ayrılık iddiası bulunuyor.

TRANSFER SÜRECİ NASIL ŞEKİLLENEBİLİR?

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadro mühendisliği yaparken yabancı kontenjanı, maaş bütçesi ve yaş dengesi gibi başlıklara bakması bekleniyor. Bu nedenle Icardi gibi yüksek profilli isimlerle ilgili kararlar sadece performans üzerinden değil, mali yapı ve yeni sezon hedefleri üzerinden de veriliyor. Galatasaray Mauro Icardi transfer gelişmesi başlığı önümüzdeki günlerde daha da netleşebilir.

Okur açısından konu basit: Kulüpten resmi açıklama gelmeden “kesin ayrılık” ifadesi erken kalıyor. Ama dosya da kapanmış değil.

Kaynak: TFF, Galatasaray resmi açıklaması, Transfermarkt, Fanatik kaynaklı aktarımlar, Daily Sabah