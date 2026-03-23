23 Mart’ta sert düşen altın fiyatları sonrası yatırımcı “Altın ne zaman yükselecek?” sorusuna yanıt ararken, Finans Analisti İslam Memiş haziran ayını işaret etti. Memiş, yıl içinde gram altında 10 bin lira ve ons altında 6 bin dolar beklentisini koruduğunu söyledi.

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında görülen sert geri çekilme, piyasada yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Özellikle 23 Mart 2026 altın fiyatları sonrası yatırımcıların en çok merak ettiği başlık, düşüşün geçici mi kalıcı mı olduğu oldu.

Finans Analisti İslam Memiş, son değerlendirmesinde altın tarafındaki geri çekilmenin kalıcı olmayacağını savundu. Memiş’e göre kısa vadede sert dalgalanmalar görülebilir; ancak orta ve uzun vadede yön hâlâ yukarı. Bu yorum, özellikle elinde nakit bulunan ve altın ne zaman alınır sorusuna yanıt arayan yatırımcıların dikkatini çekti.

ALTINDA DÜŞÜŞ PANİĞİNE KARŞI UYARI

Memiş, piyasadaki hareketliliğin sadece fiyat ekranından okunmaması gerektiğini söyledi. Jeopolitik gerilim, savaş başlıkları, ons altındaki sert hareketler ve iç piyasadaki fiziki talep, fiyatlamayı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcıya ilk uyarısı net oldu: Panik yapmayın.

Altındaki geri çekilmeyi “fırsat penceresi” olarak değerlendiren Memiş, özellikle orta ve uzun vadeli bakan yatırımcıların bu süreçte acele karar vermemesi gerektiğini ifade etti. Alanya’da da küçük birikimini altınla korumaya çalışan çok sayıda kişi için asıl soru şu: Bugünkü düşüş, yarının alım fırsatı mı?

Bazı vatandaş için mesele sadece yatırım değil. Ev kirası, mutfak masrafı, düğün hazırlığı, çocuk için bir kenara atılan para... Altındaki her sert hareket doğrudan hayatın içine dokunuyor. O yüzden ekrandaki rakam bazen yalnızca rakam olmuyor.

HAZİRAN AYI İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Memiş’in en dikkat çeken değerlendirmelerinden biri ise haziran ayı oldu. Yılı iki ayrı dönem gibi okuduğunu belirten Memiş, beklediği seviyelerin görülmesi halinde haziran döneminde altın ve gümüşte pozisyon kapatabileceklerini söyledi.

Buna göre Memiş, ons altında 5.800-6.000 dolar, gram altında ise 10 bin lira seviyelerinin yıl içinde görülebileceği görüşünü koruyor. Bu da piyasada “altın haziranda yükselir mi” sorusunu öne çıkarıyor.

ONS ALTINDA 6 BİN DOLAR BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Memiş, uluslararası piyasalarda ons altın için daha önce paylaştığı yüksek hedefte geri adım atmadı. Açıklamasında, manipülasyon ve psikoloji yönetiminin savaş ortamında daha belirleyici hale geldiğini vurgulayarak, ons altında 6 bin dolar beklentisini sürdürdüğünü ifade etti.

Bu beklenti, iç piyasada gram altının seyrini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü döviz kuru ve ons altın birlikte hareket ettiğinde, Türkiye’de gram fiyatında çok daha sert kırılmalar görülebiliyor. Bir gün öyle, ertesi gün başka.

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK UYARISI

Memiş, sadece fiyat değil, fiziki piyasadaki maliyet kalemlerine de dikkat çekti. Yoğun talep dönemlerinde kuyumcularda işçilik farkı nedeniyle yatırımcının ek maliyetle karşılaşabileceğini söyleyen Memiş, “ucuz altın” beklentisiyle hareket edenlerin bu detayı gözden kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Bu ayrıntı özellikle düğün sezonuna hazırlananlar, çeyrek altın ya da bilezik almayı düşünen aileler için önemli. Çünkü ekranda düşen fiyat, tezgahta aynı ölçüde hissedilmeyebiliyor.

YATIRIMCI NEYE BAKMALI?

Uzman yorumları tek başına alım-satım kararı için yeterli görülmese de, piyasadaki yön arayışını anlamak açısından önemli bir gösterge sunuyor. Bu süreçte yatırımcıların ons altın, dolar/TL, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeleri birlikte takip etmesi gerekiyor.

Özetle, İslam Memiş’e göre altındaki son düşüş kalıcı bir kırılma değil. Beklenti, yıl içinde yeniden yukarı yönlü hareket görülmesi. Gözlerin çevrildiği tarih ise şimdilik haziran.