Uçak bileti fiyatlarındaki anlık dalgalanmalar, biletini erken alan yolcular için zaman zaman dezavantaja dönüşebiliyor. ABD merkezli teknoloji girişimleri, rezervasyon sonrası yaşanan fiyat düşüşlerini yapay zeka ile takip ederek yolcular adına para iadesi veya uçuş kredisi talep eden yeni bir sistem geliştirdi. Reuters'ın aktardığına göre, bu sistem sayesinde binlerce yolcu bilet fiyatındaki farkı geri almayı başardı.

Junova şirketinin Eylül 2025 ile Temmuz 2026 dönemini kapsayan araştırması, fiyat dalgalanmalarının boyutunu gözler önüne serdi. Toplam değeri 20 milyon doları aşan 10 bin uçak bileti rezervasyonunun incelendiği çalışmada, biletlerin yüzde 22,4'üne denk gelen 2 bin 236 işlemde satın alma sonrasında en az bir kez fiyat düşüşü yaşandığı saptandı. Ucuzlayan rezervasyonların yüzde 39'unda fiyatın birden fazla kez düştüğü, tek bir bilette 13 ayrı indirim hareketi görüldüğü kaydedildi.

TEK BİLETTE 11 BİN 854 DOLARLIK İADE

Geliştirilen takip sistemleri, aynı uçuşun daha düşük fiyattan satışa çıkması durumunda havayolu kuralları çerçevesinde otomatik işlem başlatıyor. Junova, bu yöntemle müşterilerine 550 bin 476 dolarlık nakit iade ve uçuş kredisi sağlarken, işlem başına ortalama tasarruf 155 dolar oldu. Tek bir rezervasyonda geri kazanılan en yüksek tutar ise 11 bin 854 dolar olarak kayıtlara geçti. Sektördeki bir diğer girişim olan JetBack de 2025'in başından bu yana 2,4 milyon dolarlık iadeye aracılık ettiğini, bu hizmetler karşılığında şirketlerin geri kazanılan tutar üzerinden yüzde 20 ila 25 oranında komisyon aldığını bildirdi.

TÜRKİYE'DE BİLET FİYATI DÜŞERSE NE YAPILMALI?

Türkiye'deki uygulamalarda ise durum ABD'deki sistemden farklı işliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kurallarına göre, satın alınan biletin sonradan ucuzlaması yolcuya otomatik bir iade hakkı tanımıyor ve çevrim içi alışverişlerde geçerli olan 14 günlük koşulsuz cayma hakkı uçak biletlerini kapsamıyor. Bilet fiyatı düştüğünde aradaki farkı almak isteyen yolcuların, mevcut biletlerini iptal edip indirimli fiyattan yeniden satın alması gerekiyor. Ancak promosyon sınıfı biletlerde uygulanan iptal ve değişiklik kesintileri genellikle aradaki fiyat farkını aştığı için, yolcuların herhangi bir işlem yapmadan önce biletin iade koşullarını dikkatle hesaplaması tavsiye ediliyor.