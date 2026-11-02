Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor.

İzmir'deki Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor.

Son haftalarda aldığı dikkat çekici sonuçlarla öne çıkan Aliağa Petkimspor, taraftarının önünde Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

ALİAĞA PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşması, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

İzmir temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede iki takım da galibiyet için parkede olacak.

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes karşılaşması, beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen basketbolseverler, yayıncı kuruluş üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

PETKİMSPOR FENERBAHÇE VE TOFAŞ GALİBİYETLERİNİN ARDINDAN SAHADA

Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes karşılaşması öncesinde deplasmanda elde ettiği sonuçlarla dikkat çekiyor.

İzmir temsilcisi, son iki deplasman maçında Fenerbahçe ve TOFAŞ'ı mağlup ederek önemli galibiyetlere imza attı.

Bu sonuçların ardından Anadolu Efes'i konuk edecek Petkimspor, güçlü rakibi karşısında da kazanarak başarılı performansını sürdürmek istiyor.

ANADOLU EFES ZORLU DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Anadolu Efes ise İzmir deplasmanında kazanarak Basketbol Süper Ligi'nde yoluna galibiyetle devam etmeyi amaçlıyor.

Petkimspor'un son haftalarda aldığı sonuçlar, karşılaşmanın rekabet düzeyini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

İki takımın mücadelesinde özellikle savunma performansı, ribaundlar ve dış atış yüzdeleri maçın sonucunu belirleyen önemli faktörler olacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşmaya İzmir'de bulunan Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak Anadolu Efes karşısında galibiyete ulaşmaya çalışacak.