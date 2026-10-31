Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, geçtiğimiz günlerde yaşanan 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından kullanıcı zararlarının yüzde 90'lık kısmını telafi ettiğini duyurdu. Binance tarafından yapılan açıklamaya göre, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla şirket kasasından 6,34 milyar doların üzerinde fon ayrıldı.

Daha önce zararın yüzde 80'ini ödeyen platform, güncel oranla bu rakamı yüzde 90 seviyesine taşıdı. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD ve Zcash (ZEC) varlıklarının tamamı yatırımcılara iade edildi. Geriye kalan yüzde 10'luk dilimin ise likiditesi daha düşük tokenlardan oluştuğu bildirildi.

KALAN ZARARLAR NASIL KARŞILANACAK?

Şirket, tüm token türlerinde karşılama oranı yüzde 100'e ulaşana dek piyasa ve tezgah üstü (OTC) kanallar üzerinden alımlara devam edeceğini aktardı. Çalınan fonların mali yükünün tamamen Binance tarafından üstlenileceği vurgulandı. Öte yandan, siber saldırı sonrası dondurulan varlık miktarının yaklaşık 3 milyar dolar olduğu belirtildi.

PARA ÇEKME İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kullanıcıların beklediği para çekme hizmetlerinin, daha önce planlandığı gibi 1 Kasım Pazar günü yeniden aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Yatırımcılar, yayımlanan yeni rezerv kanıtı sistemi sayesinde, sıfır bilgi ispatı teknolojisini kullanarak varlıklarının en az 1:1 oranında güvende olduğunu bağımsız şekilde doğrulayabilecek.