TÜSEDAD Maliyet Komisyonu'nun ekim ayı verilerine göre, sıcak çiğ süt üretim maliyeti artan yem fiyatlarının etkisiyle 30 TL sınırına dayandı.

100 sağmal hayvanı bulunan ve hayvan başına günlük 30 litre süt veren örnek bir işletme üzerinden yapılan hesaplamalara göre, ekim ayında kaba yem fiyatları yaklaşık yüzde 6, kesif yem fiyatları ise yüzde 4 oranında yükseldi. Söz konusu artışlar, sıcak çiğ süt üretim maliyetine aylık yüzde 1,98 oranında yansıdı.

USK'NIN SESSİZLİĞİ BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Eylül ve ekim aylarında fiyat güncellemesi için çağrıda bulunduklarını hatırlatan TÜSEDAD, Ulusal Süt Konseyinin (USK) yeni tavsiye fiyatını açıklamakta gecikmesinin sektördeki endişeleri derinleştirdiğini bildirdi. Dernek, belirlenecek yeni fiyatın üreticinin gerçek maliyetlerine dayanması ve hesaplamadaki tüm varsayımların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

SÜT FİYATLARI ET ARZINI NASIL ETKİLEYECEK?

Çiğ süt fiyatlarının maliyetin altında kalması, üreticilerin zarar etmemek için süt veren inekleri kesime göndermesine yol açıyor. TÜSEDAD'ın uyarısına göre; enerji, akaryakıt, yem hammaddeleri ve lojistik gibi önümüzdeki üç aylık riskleri kapsamayan bir fiyatlandırma, sürülerin zorunlu olarak küçülmesine neden olacak. Bu durum, azalan hayvan varlığı sebebiyle ilerleyen dönemde hem süt ürünleri hem de kırmızı et arzında ciddi krizler yaşanması riskini taşıyor.