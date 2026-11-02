Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon süreci yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tüneller, mahzenler ve su kanallarından bugüne kadar yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz temizlendi.

Bilim Kurulu uzmanları, devam eden güçlendirme faaliyetlerini Mimar Sinan döneminden bu yana yapıya uygulanan en büyük müdahale olarak nitelendiriyor. Ana kubbedeki işlemler sürerken, doğu yönündeki yarım kubbede de çelik çalışma platformu kurulumuna başlandı. Bu sayede mihrap ve minber gibi özgün tarihi dokuların korunarak ibadet ve ziyaret düzeninin aksamaması hedefleniyor.

GİZLİ TÜNELLER VE YER ALTI ODALARI

Yürütülen hassas mühendislik çalışmaları, tarihi yapının yer altı şebekesini de gün yüzüne çıkarıyor. Kuzeydoğu bölümünde tespit edilen dört odalı yer altı mezarının (hipoje), Ayasofya'nın inşasından daha eski dönemlere ait izler taşıdığı belirlendi. İnsanların rahatlıkla geçebileceği büyüklükteki tünellerin, İstanbul'un antik su yönetimi altyapısına dair önemli veriler sunduğu aktarıldı.

YER ALTI YAPILARI NE ZAMAN ZİYARETE AÇILACAK?

Tarih boyunca çeşitli efsanelere konu olan Ayasofya'nın yer altı dehlizleri, kentin antik dönemden kalan sarnıç ve su yolları ağının önemli bir parçası olarak biliniyor. Bakan Ersoy, bu tarihi katmanların işlev ve bağlantılarına yönelik araştırmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi. Güvenlik ve koruma altyapısı tamamlanan uygun bölümlerin, yakın zamanda önce basın mensuplarına ardından da vatandaşların ziyaretine açılması planlanıyor.