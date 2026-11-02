Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bir halı sahada meydana gelen olayda, futbol oynayan grup arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yabancı uyruklu 19 yaşındaki Muhammed Hec Ali, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayın ardından saldırganlar bölgeden hızla uzaklaşırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı genç, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Emniyet birimlerinin bildirdiğine göre, hastanede doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen ağır yaralı genç kurtarılamadı.

CENAZE SURİYE'YE GÖNDERİLECEK

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sürecinin ardından cenazenin defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği açıklandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde, arbede sırasında göğsünden darbe alan Hec Ali'nin yere yığıldığı anların kaydedildiği tespit edildi. Polis ekipleri, cinayetin ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak ve olayın kesin nedenini aydınlatmak üzere geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor.