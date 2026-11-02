Mersin'de 2007 yılında bir evin bahçesinde üzeri betonla kapatılmış buzdolabında bulunan ve 'mumya ceset' olarak bilinen Bahaddin Sefer (49) cinayetinin detayları netleşti. NTV Haber'in aktardığına göre, 19 yıl faili meçhul kalan dosyanın yeniden açılmasıyla 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cinayet, 1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki bir evde kiracının bahçedeki kötü kokuyu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Beton zeminin kırılmasıyla ulaşılan dondurucunun içinde Sefer'in mumyalaşmış cesedi bulunmuştu. Otopsi raporlarında, kurbanın kafatasında kırıklar olduğu ve kesici aletle büyük damarlarının kesildiği tespit edilmişti.

CİNAYET GECESİ NELER YAŞANDI?

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet İ.'nin savcılık ifadesi, olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi. İddiaya göre, olay gecesi Barış Mahallesi'ndeki evde alkol alan gruptan Süleyman K., Sefer'in başına demir çubukla vurdu. Yere düşen kurbanın üzerine diğer şüphelilerin çullandığı ve sıvacı Hikmet Ş.'nin elindeki bıçakla Sefer'in boğazını kestiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, kurbanın iri yapılı olması nedeniyle cesedi dondurucuya sığdıramadıkları, bunun üzerine bacaklarını keserek yerleştirdikleri belirtildi. Cesedin bulunduğu dondurucunun evin avlusuna taşındığı, içine beton dökülerek çevresinin tuğlalarla örüldüğü ifade edildi. Sıvacı Hikmet Ş. tarafından üzeri sıvanan bu yapıya oturulacak sedir görünümü verildiği, sökülen buzdolabı kapağının ise Yumuktepe Deresi'ne atıldığı iddia edildi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR NASIL AYDINLATILIYOR?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla başlattığı yeni süreç, yıllarca rafta bekleyen dosyaların teknik ve fiziki takip yöntemleriyle yeniden incelenmesini sağlıyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bu kapsamda geçmişe dönük HTS kayıtları ve tanık ifadelerini yeniden değerlendirerek operasyon düğmesine bastı.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin cinayetin ardından Bahaddin Sefer’e ait altın, para ve ruhsatsız silahı aralarında paylaştıkları bilgisi yer aldı. Bazı şüpheliler ise cinayet gerekçesi olarak kurbanın geçmişte adının karıştığı taciz iddialarına dayanan 'namus meselesi' savunmasını öne sürdü. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.