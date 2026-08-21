Manavgat ilçesi Denizyaka kumsalında faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yaşam alanına zarar verdiği gerekçesiyle yaptırıma uğradı. DHA'nın aktardığına göre, el değiştirdikten sonra sahildeki kumulları kazarak çukur açan ve buraları atıklarla dolduran tesisin 'Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası' geri alındı.

TUI Yardım Vakfı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, otel 2024 yılında programa dahil olmuştu. Mayıs 2026'da sertifika almaya hak kazanan tesisin belgesi, yaz sezonu başında yapılan saha denetimlerinde tespit edilen ihlaller nedeniyle iptal edildi.

İPTAL KARARININ GEREKÇESİ NEDİR?

EKAD yetkililerinin açıklamasına göre, tesis yönetimi kumsalın kullanımı ve gece aydınlatması gibi konularda uyarıldı. Eksikliklerin bildirilmesine ve yapılması gereken düzenlemeler hatırlatılmasına rağmen gerekli iyileştirmelerin yapılmaması üzerine iptal kararı uygulamaya konuldu. Özellikle şezlong düzeni ve yuvalama alanlarının korunmasına yönelik sürdürülebilir adımların atılmadığı vurgulandı.

SERTİFİKA İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Dünya genelinde sadece 31 otelin sahip olduğu bu sertifikayı korumak için tesislerin katı çevre kurallarına uyması gerekiyor. Yavru kaplumbağaların denize ulaşmasını engellememek adına şezlongların sahilden en az 50 metre geriye kurulması ve yapay ışık yerine kırmızı aydınlatma kullanılması zorunlu tutuluyor. Manavgat'taki iptalin ardından, Antalya'nın 65 kilometrelik koruma bandında bu belgeye sahip sadece 3 otel kaldı.