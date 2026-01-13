Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu metrelerce savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞMA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

METRELERCE HAVAYA SAVRULDULAR

Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan kişi metrelerce havaya savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan çarpışma, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ve savrulma anları net şekilde yer aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.