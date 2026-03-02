ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, düzenlediği basın toplantısında savaşın Washington tarafından başlatılmadığını savundu. ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ise operasyonların uzun sürebileceğini ve yeni kayıplar yaşanabileceğini açıkladı.

“BU BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SAVAŞI DEĞİL”

Pentagon’da konuşan Hegseth, İran’a yönelik saldırıların amacının rejim değişikliği olmadığını söyledi. Ancak liderliğin değiştiğini kabul eden Hegseth, “Bu sözde bir rejim değişikliği savaşı değil, ancak rejim kesinlikle değişti ve dünya bunun sayesinde daha iyi bir yer oldu” ifadelerini kullandı.

ABD’nin savaşı başlatmadığını öne süren Hegseth, İran’ın onlarca yıldır “Amerika’ya karşı tek taraflı bir savaş yürüttüğünü” ve çeşitli saldırılar düzenlediğini savundu.

“İRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAZ”

Hegseth, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak İran halkına yönelik “Şimdi sizin zamanınız” mesajı verdi. Bu sözler, ABD’nin bölgedeki stratejik hedeflerine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD’DEN YENİ KAYIP UYARISI

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ise operasyonların kısa sürede tamamlanmayacağını belirtti. Caine, İran’a karşı saldırıların “tek gecelik bir operasyon” olmadığını ifade ederek, “Askeri hedeflere ulaşmak zaman alacak. Bazı durumlarda zorlu ve meşakkatli bir süreç bizi bekliyor” dedi.

Caine ayrıca daha fazla ABD’li asker kaybı yaşanabileceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan son açıklamaya göre İran’a yönelik saldırılarda 4 ABD askeri hayatını kaybetti.

Gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.