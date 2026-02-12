Beşkonak yolunda iki kamyon çarpıştı. Muz yüklü araç sürücüsü yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki kamyonun karıştığı trafik kazası ciddi yaralanmayla sonuçlandı. Beşkonak yolu üzerinde meydana gelen kazada, muz yüklü kamyonun başka bir kamyona arkadan çarpması sonrası sürücü araç içinde sıkıştı.

KAZA BEŞKONAK YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza dün saat 16.00 sıralarında Manavgat Beşkonak yolunda oldu. Aynı yönde ilerleyen kamyonlardan birinin diğerine arkadan çarpmasıyla çarpışma yaşandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede bu hat özellikle tarım ve yük taşımacılığı nedeniyle gün içinde yoğun oluyor. Büyük araç trafiği var. Mesafe hatası bazen zincirleme kazaya kadar gidiyor…

İTFAİYE EKİPLERİ 30 DAKİKA UĞRAŞTI

Muz yüklü kamyonun sürücüsü çarpmanın etkisiyle kabin içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren müdahale sonrası sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Baş ve yüz bölgesinden ağır yaralandığı bildirildi.

O an orada olan bir sürücü, “Ses çok sertti, durunca kabinin ezildiğini gördük. Kapı açılmadı zaten…” dedi, cümlesini tamamlayamadı.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ ŞEHİR HASTANESİ’NE NAKLEDİLDİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü önce Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati risk nedeniyle daha sonra Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yol bir süre kontrollü verildi, sonra trafik normale döndü.