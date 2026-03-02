ABD ve İsrail kuvvetlerinin Tahran başta olmak üzere İran'ın kritik stratejik noktalarına düzenlediği operasyonların ardından Ortadoğu alev topuna döndü. İran cephesinden gelen misilleme saldırılarının hedefindeki noktalardan biri olan Dubai'de hayat adeta durma noktasına geldi. Askeri hareketliliğin zirveye tırmanmasıyla hava sahaları kapatılırken, peş peşe gelen uçuş iptalleri büyük bir kaosa yol açtı. Ortadoğu'daki bu sıcak gelişmeler ve sivil havacılığa inen ağır darbe, uluslararası uçuşların merkez üssü konumundaki Alanya turizm çevreleri tarafından da endişeli gözlerle saniye saniye takip ediliyor.

BİR BABA HAMLET EKİBİNE DUBAİ ŞOKU

Bölgeyi saran ateş çemberi, Türkiye'nin yakından tanıdığı isimleri de hazırlıksız yakaladı. "Bir Baba Hamlet" isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ünlü aktörler Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, iptal edilen seferler yüzünden ülkeye geri dönemedi. Ekranların efsaneleşen karakteri Mesut Komiser'e hayat veren Çoruh cephesinden henüz bir ses çıkmazken, durumun vahametini İlker Ayrık sosyal medya üzerinden paylaştı. Ayrık, eşi ve çocuklarının da yanında bölgede kilitli kaldığını belirterek, bu tehlikeli bekleyişin gölgesinde çocuklarının okuldan devamsızlık yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

ALARMLAR SUSMUYOR: IVANA SERT DE ORADA

Füze krizinin ortasında hapsolan bir diğer tanınmış isim ise Ivana Sert oldu. Oğluyla birlikte gittiği bölgede korku dolu anlar yaşayan Sert, durumun ciddiyetini kamuoyuna duyurdu. Tam Türkiye'ye dönüş planı yaptıkları gün uçak seferlerinin tamamen askıya alındığını açıklayan ünlü isim, bölgedeki gerilimi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Sokaklarda siren seslerinin kesilmediğine dikkat çeken Sert, "Anormal günlerin içindeyiz. Sürekli alarmlar yankılanıyor, durum gerçekten çok korkutucu" ifadeleriyle yaşanan dehşeti özetledi. Havalimanlarındaki bekleyiş sürerken, krizin ne zaman aşılacağı belirsizliğini koruyor.