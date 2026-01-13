Alanya’da 11 ayın sultanı Ramazan’ın manevi iklimine girmeye hazırlanan vatandaşlar için en önemli mali verilerden biri olan fitre miktarı resmiyet kazandı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 Ramazan’ına kadar geçerli olacak asgari sadaka-i fıtr (fitre) bedelini belirledi.

BİR KİŞİNİN GÜNLÜK DOYUM BEDELİ 240 TL

Sosyo-ekonomik hayat şartları ve gıda fiyatlarındaki değişimler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucu, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı 240 TL olarak tespit edildi. Bu rakam aynı zamanda, sağlık nedenleriyle oruç tutamayanların ödeyeceği günlük "fidye" bedeli olarak da uygulanacak.

Kuruldan yapılan açıklamada, belirlenen bu tutarın "asgari sınır" olduğu vurgulandı. Alanya’daki hayırseverlerin, kendi yaşam standartlarına ve günlük gıda harcamalarına göre bu miktarın üzerinde bir ödeme yapmalarının da mümkün olduğu belirtildi. Ödemeler nakdi olabileceği gibi gıda maddesi olarak da yapılabilecek.

İLK SAHUR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ramazan ayının başlangıç tarihi de netleşti. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Alanya’da vatandaşlar 18 Şubat gecesi ilk sahura kalkacak.

BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ

Ramazan ayı 19 Mart’ta tutulacak son oruç ve idrak edilecek arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramı ise hafta sonuna denk gelen bir takvimle kutlanacak:

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026

Arefe: 19 Mart 2026 Perşembe

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

