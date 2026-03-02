Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilen yeni torba yasa teklifi, ekonomik krizin gölgesinde yaşam mücadelesi veren kitleleri derinden sarsacak detaylar barındırıyor. Alanya'da da sayıları on binleri bulan ve gözünü Ankara'dan gelecek müjdeli habere diken emeklilerin beklediği zam umudu suya düştü. Ülke genelindeki 17 milyon emeklinin bayram ikramiyesinde artış planı tamamen iptal edilirken, aynı kanun tasarısı içinde bedelli askerlik faturasına 83 bin liralık devasa bir zam eklenmesi dikkatlerden kaçmadı.

CÜZDANLAR ERİYOR, İKRAMİYE SABİT KALDI

Büyük bir bölümü 20 bin lira bandındaki maaşlarıyla temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan vatandaşlar, yaklaşan bayram öncesi derin bir nefes alabilmek istiyordu. Alanya gibi hayat pahalılığının ve kira maliyetlerinin her geçen gün tırmandığı bir turizm merkezinde ayakta kalmaya çalışan emekliler, eriyen alım güçlerine karşı ikramiye zammını can suyu olarak görüyordu. Ancak Meclis sıralarına taşınan son düzenleme, artan enflasyon karşısında emeklinin beklentilerini başka bahara bıraktı.

BAYRAMDA HESAPLARA SADECE 4 BİN LİRA YATACAK

Kanun teklifinin getirdiği en net ve çarpıcı sonuç, bayram ikramiyelerine dokunulmaması oldu. Enflasyonun yukarı yönlü ivmesine ve piyasadaki yangına rağmen, emeklilerin hesaplarına yatacak tutarda iyileştirmeye gidilmeyecek. Milyonlarca vatandaş, bayram döneminde yine eski tarife olan 4 bin TL'ye talim etmek zorunda kalacak. Bu sıcak gelişme, ekonomik dar boğazdan çıkış yolu arayan yerel halk ve dar gelirli kesimde büyük bir şok dalgası yarattı.