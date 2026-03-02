Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) AK Parti grubunun getirdiği yeni kanun tasarısı, vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen on binlerce genci yakından ilgilendiriyor. Alanya’daki asker adaylarının da büyük bir gerilim ve merakla takip ettiği sıcak gelişmeye göre, sistemdeki ücret hesaplamasına esas alınan gösterge rakamı 240 bin seviyesinden 300 bine tırmanıyor. Bu kritik artış, bedelli bekleyenlerin planlarını altüst edecek türden.

CÜZDANLARI YAKACAK YENİ RAKAM: 417 BİN LİRA

Söz konusu kanun teklifinin Meclis'ten geçerek resmiyet kazanması durumunda, gençler için fatura adeta katlanarak devasa bir boyuta ulaşacak. Meclis gündemine düşen metne göre, bedelli askerlik bedelinin yaklaşık 417 bin Türk Lirası bandına dayanacağı ifade ediliyor. Özellikle yaklaşan turizm sezonu öncesinde Alanya’da iş, kariyer veya evlilik planı yapan ve askerlik sürecini aradan çıkarmak isteyen pek çok genç, bütçelerini derinden sarsacak bu kararın yasalaşıp yasalaşmayacağını kilitlenmiş durumda bekliyor.