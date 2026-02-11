Gebece Mahallesi’nde sobadan sıçrayan kıvılcım eski taş evi küle çevirdi. Alevler arasında kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

SOBADAN SIÇRAYAN KIVILCIM FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, mahallede büyük korku yarattı. Doğalgaz hattı bulunmayan bölgede ısınmak için kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım, 92 yaşındaki Gülsüm Sarı’nın yaşadığı eski taş evde yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, sobanın yakınında uyuduğu öğrenilen yaşlı kadın yangının ortasında kaldı.

MAHALLELİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı sevk edildi. Yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapılırken, itfaiyenin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Ev ise kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan Gülsüm Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle yaşlı kadın daha sonra Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Mahallede herkes aynı şeyi söylüyor: Sobayla ısınmak zorunda kalmak, özellikle yalnız yaşayan yaşlılar için her kış ayrı bir risk. Bir anlık kıvılcım, bir ev, bir hayat…