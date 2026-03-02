Alanya Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Alanya Şubesi, 2026 yılı Ramazan ayı öncesi kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” temasıyla yürütülen çalışma kapsamında, hayırseverlerin yapacağı fitre, zekât ve nakdi bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.



Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimini büyütmeyi amaçlayan kampanya, hem Alanya’daki dar gelirli ailelere hem de dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum coğrafyalara destek sunacak. Toplanan yardımlar, gıda kolileri ve nakdi destekler şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



YERELDEN DÜNYAYA UZANAN YARDIM ELİ



Alanya Müftülüğü, özellikle Ramazan ayında artan temel ihtiyaç giderleri karşısında zorlanan ailelere destek olmayı amaçlıyor. İlçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine düzenli şekilde yardım ulaştırılacağı belirtilirken, bağışların şeffaf bir şekilde organize edildiği vurgulandı.



Yetkililer, Ramazan fitresi ve zekât bağışlarının zamanında yapılmasının, yardımların planlı şekilde dağıtılması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.



BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN HESAP BİLGİLERİ



Hesap İsmi:TÜRKİYE DİYANET VAKFI



BAĞIŞ: TR23 0001 2001 2430 0016 1000 29

ZEKAT: TR93 0001 2001 2430 0016 1000 30

FİTRE: TR58 0001 2001 2430 0016 1000 78

Ayrıca SMS yoluyla destek olmak isteyen vatandaşlar, FİTRE yazıp 2177’ye göndererek bir fitre bedeli bağışlayabiliyor.

