Manavgat Irmağı’nın debisi yükseldi, otoyol şantiye alanları ve tarım arazileri suya gömüldü. İş makinelerinde hasar var, üreticiler zararda.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde taşkın paniği yaşandı. Oymapınar Barajı’ndan bırakılan su sonrası Manavgat Irmağı’nın debisi hızla yükseldi. Irmak yatağından taşınca hem devam eden Antalya–Alanya Otoyolu inşaatı üzerindeki bazı şantiye alanları hem de çevredeki tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgede çalışan bazı ekipler makineleri kurtarmaya çalıştı ama su seviyesi kısa sürede yükseldi. Sahada olan bir çalışanın söylediği gibi; “Bir anda geldi, makineyi çekmeye fırsat kalmadı.”

ŞANTİYE ALANLARI SUYLA DOLDU

Otoyol projesi kapsamında viyadük ve tünel çalışmalarının sürdüğü Bucak Şeyhler ve Ulukapı mevkilerinde taşkın etkisi daha yoğun görüldü. Bazı şantiye sahaları tamamen suyla kaplandı. Görüntülerde iş makinelerinin yarısına kadar suya gömüldüğü dikkat çekti.

Güvenlik gerekçesiyle işçilerin riskli alanlardan çekildiği, çalışmaların ise geçici olarak durdurulduğu öğrenildi. Sahada hasar tespitinin su seviyesi düştükten sonra netleşmesi bekleniyor. Net rakam henüz yok, ama kayıp büyük deniyor…

TARIM ARAZİLERİNDE SEL ZARARI

Manavgat’ta tarım arazileri selden etkilendi. Irmak çevresindeki çok sayıda ekili alan sular altında kaldı. Özellikle avokado ve narenciye bahçelerinde zarar oluştuğu bildiriliyor. Üreticiler, sezon başı yapılan masrafların boşa gitmesinden endişe ediyor.

Bölgedeki çiftçiler, suyun çekilmesinden sonra gerçek zararın ortaya çıkacağını söylüyor. Tarlaya giren su sadece o günü değil, bazen bütün sezonu götürüyor. Hesabı sonra çıkıyor çünkü.

Taşkın sonrası bölgede inceleme ve zarar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.